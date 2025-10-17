Соратники Трампа решили: «Время пришло»

Белый дом в последние недели непублично проявляет интерес к законопроекту об ужесточении санкций против России, пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники Белого дома детально изучили проект, предложили построчные правки и попросили внести технические изменения. Среди конгрессменов это было воспринято как сигнал более серьезного отношения президента Дональда Трампа к законопроекту.

Как пояснил источник AP, Белый дом хочет убедиться, что законопроект «способствует достижению внешнеполитических целей и укреплению полномочий президента», а любой пакет санкций должен предоставлять президенту «полную свободу действий».

Законопроект будет рассмотрен в течение следующих 30 дней, анонсировал 16 октября лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн. «Время пришло», — подчеркнул он.

Автором санкционного законопроекта выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ предполагает 500-процентные пошлины против любой страны, не помогающей Украине и закупающей топливо у России.