Израиль громит «Хезболлу» в Ливане

В четверг, 16 октября, ВВС Израиля четырежды наносили удары по целям на территории Ливана – вблизи границы с Израилем и в глубине страны.
По сообщению израильских СМИ, целями атаки были объекты «Хезболлы» и организации «Зеленые без границ», признанной Израилем и США террористической.
В районе Мазраат Синай на юге Ливана удар был нанесен по каменоломне. По данным израильской разведки, на этом объекте «Хезболла» наладила производство бетона, используемого для восстановления инфраструктуры, поврежденной или разрушенной ЦАХАЛ.
Силы ЦАХАЛ, пользуясь данными, полученными из Управления военной разведки (АМАН) и при поддержке ВВС, атаковали подземные объекты «Хезболлы».
Еще одной целью ВВС ЦАХАЛ стал объект «Зеленых без границ». ЦАХАЛ заявляет, что объект служил для «маскировки террористической деятельности» по восстановлению инфраструктуры на юге Ливана.
По утверждению властей Израиля и США, «Зеленые без границ» (Green Without Borders) под прикрытием природоохранной деятельности «собирают разведывательные данные и создают наблюдательные аванпосты для «Хезболлы».
Кроме того, ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по объектам «Хезболлы» в населенном пункте Бнаафул и в городе Шимстар в долине Бекаа. ЦАХАЛ заявляет, что «наличие террористической инфраструктуры» в указанных районах является нарушением договоренности между Израилем и Ливаном.