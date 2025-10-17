USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Израиль громит «Хезболлу» в Ливане

видео
00:57 229

В четверг, 16 октября, ВВС Израиля четырежды наносили удары по целям на территории Ливана – вблизи границы с Израилем и в глубине страны.

По сообщению израильских СМИ, целями атаки были объекты «Хезболлы» и организации «Зеленые без границ», признанной Израилем и США террористической.

В районе Мазраат Синай на юге Ливана удар был нанесен по каменоломне. По данным израильской разведки, на этом объекте «Хезболла» наладила производство бетона, используемого для восстановления инфраструктуры, поврежденной или разрушенной ЦАХАЛ.

Силы ЦАХАЛ, пользуясь данными, полученными из Управления военной разведки (АМАН) и при поддержке ВВС, атаковали подземные объекты «Хезболлы».

Еще одной целью ВВС ЦАХАЛ стал объект «Зеленых без границ». ЦАХАЛ заявляет, что объект служил для «маскировки террористической деятельности» по восстановлению инфраструктуры на юге Ливана.

По утверждению властей Израиля и США, «Зеленые без границ» (Green Without Borders) под прикрытием природоохранной деятельности «собирают разведывательные данные и создают наблюдательные аванпосты для «Хезболлы».

Кроме того, ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по объектам «Хезболлы» в населенном пункте Бнаафул и в городе Шимстар в долине Бекаа. ЦАХАЛ заявляет, что «наличие террористической инфраструктуры» в указанных районах является нарушением договоренности между Израилем и Ливаном.

Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция
16 октября 2025, 23:18 1549
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 3710
Мехрибан Алиева в Ватикане
Мехрибан Алиева в Ватикане фото
00:25 919
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
16 октября 2025, 23:55 1351
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 5520
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
16 октября 2025, 17:57 5966
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
16 октября 2025, 22:50 2656
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
16 октября 2025, 22:25 2183
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 2078
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
16 октября 2025, 15:52 12082
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
16 октября 2025, 14:25 4884

ЭТО ВАЖНО

Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция
16 октября 2025, 23:18 1549
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 3710
Мехрибан Алиева в Ватикане
Мехрибан Алиева в Ватикане фото
00:25 919
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
16 октября 2025, 23:55 1351
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 5520
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
16 октября 2025, 17:57 5966
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
16 октября 2025, 22:50 2656
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
16 октября 2025, 22:25 2183
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 2078
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
16 октября 2025, 15:52 12082
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
16 октября 2025, 14:25 4884
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться