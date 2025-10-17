Израиль громит «Хезболлу» в Ливане

В четверг, 16 октября, ВВС Израиля четырежды наносили удары по целям на территории Ливана – вблизи границы с Израилем и в глубине страны.

По сообщению израильских СМИ, целями атаки были объекты «Хезболлы» и организации «Зеленые без границ», признанной Израилем и США террористической.

В районе Мазраат Синай на юге Ливана удар был нанесен по каменоломне. По данным израильской разведки, на этом объекте «Хезболла» наладила производство бетона, используемого для восстановления инфраструктуры, поврежденной или разрушенной ЦАХАЛ.

Силы ЦАХАЛ, пользуясь данными, полученными из Управления военной разведки (АМАН) и при поддержке ВВС, атаковали подземные объекты «Хезболлы».