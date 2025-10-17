«Бумажный мир» не лучше реальной войны

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, пока не привело к фактическому завершению террористической активности на Ближнем Востоке. Напротив, события последних дней лишь подчеркивают хрупкость достигнутых договоренностей и сохраняющуюся нестабильность в регионе.
В соцсетях распространилось видео, на котором боевики ХАМАС выводят на центральную площадь в городе Газа семерых мужчин, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Их заставляют опуститься на колени, после чего на глазах у прохожих расстреливают в спину. Видео было верифицировано британским агентством Reuters, его подлинность подтвердили источники в самом ХАМАС. Эти кадры лишь дополняют многочисленные свидетельства присутствия вооруженных формирований на улицах Газы, в том числе вблизи маршрутов доставки гуманитарной помощи.
Источники в палестинских силах безопасности сообщают о десятках погибших в ходе внутренних столкновений между ХАМАС и конкурирующими группировками.
Израильский политический аналитик и журналист Дмитрий Дубов, комментируя ситуацию в беседе с haqqin.az, отметил, что с момента саммита в Шарм-эш-Шейхе произошло как минимум три инцидента, которые подрывают доверие к процессу деэскалации и ставят под сомнение реальность достижения устойчивого мира между Израилем и ХАМАС.
Первым тревожным сигналом стало возобновление публичных казней. ХАМАС, не ограничиваясь кулуарной борьбой, демонстративно устраивает расправы над теми, кого считает предателями, обвиняя их в сотрудничестве с Израилем. Эти казни происходят на улицах города, в присутствии гражданских лиц и с последующим распространением видеозаписей в цифровом пространстве. Масштабы подобных расправ говорят о возвращении к практике устрашения, направленной как на врагов внутри организации, так и на палестинское население в целом.
Вторым тревожным аспектом стало невыполнение соглашения, подписанного в Шарм-эш-Шейхе, в той части, которая касается передачи Израилю тел погибших заложников. Несмотря на договоренности, боевики ХАМАС удерживают еще 20 тел погибших.
«Израиль крайне серьезно относится к возвращению останков своих граждан, рассматривая это как вопрос национальной чести, вне зависимости от того, живы заложники или нет», - подчеркнул Дубов.
В ответ Израиль закрыл пограничный переход Рафах на границе с Египтом и существенно ограничил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, пытаясь принудить ХАМАС к соблюдению договоренностей. Однако это решение сразу же вызвало обеспокоенность среди международных гуманитарных организаций, оказывающих помощь мирному населению Газы.
Третьим инцидентом стало нападение на позиции Армии обороны Израиля. В районе так называемой «желтой линии», куда в соответствии с условиями прекращения огня были отведены израильские силы, неизвестные лица приблизились к одному из укрепленных постов. Этот случай расценивается в Израиле как прямое свидетельство возобновления террористической активности, а также как попытка ХАМАС использовать перемирие для перегруппировки и укрепления своих позиций.
По мнению Дмитрия Дубова, сохраняющееся присутствие ХАМАС в Газе, его вооруженный потенциал и идеологическая непримиримость не оставляют шансов на устойчивый мир.
«Пока эта организация контролирует сектор, говорить о стабильности, не говоря уже о региональном процветании, невозможно, - констатирует эксперт. - Риторика «новой эры гармонии», озвученная в свое время президентом США Дональдом Трампом, остается недостижимой в условиях, когда один из участников конфликта продолжает прибегать к методам открытого террора».
Дубов напомнил, что с начала эскалации конфликта осенью 2023 года Израиль преследовал две параллельные, но противоречивые цели: ликвидацию военной инфраструктуры ХАМАС и освобождение израильских заложников. Однако провести обе операции одновременно и в полном объеме было невозможно — активные боевые действия создавали неприемлемые риски для жизни пленных. В итоге приоритет был отдан спасению заложников, и теперь, по мнению израильского политолога, наступает следующий этап — выработка стратегии поведения в отношении сектора Газа, способной минимизировать в будущем угрозу возобновления конфликта.
В свою очередь, известный российский историк и политический публицист Дмитрий Шушарин также скептически оценивает перспективы завершения террора в Газе. Он полагает, что достигнутое перемирие следует расценивать не как окончание террористической войны, а лишь как тактический перерыв.
«Освобождение части заложников — безусловно, позитивный момент, однако это не означает прекращения борьбы радикальных группировок против Израиля, - подчеркнул Шушарин. - Тем более в условиях, когда поддержка ХАМАС находит отклик даже в либеральных кругах на Западе — среди представителей искусства, академического сообщества и медиа».
Шушарин выразил недоумение по поводу молчания тех западных интеллектуалов, которые открыто выражали солидарность с палестинской стороной, порой вплоть до оправдания насилия. По его мнению, реакция с их стороны на недавние казни, обстрелы и нарушения соглашений либо отсутствует, либо носит неприкрыто избирательный характер.
«Жду в этой связи комментариев от активистки Греты Тунберг, - не без сарказма сообщил Шушарин. - Ведь раньше эта девушка активно высказывалась по ситуации в регионе, обвиняя Израиль в якобы геноциде».
Как подчеркнул эксперт, отсутствие четко прописанных обязательств с палестинской стороны делает все достигнутые договоренности крайне уязвимыми. И добавил, что история последних лет — будь то в контексте России или ХАМАС — наглядно показывает, что верить подобным обязательствам можно лишь с большой долей осторожности.
По мнению Шушарина, внимание также должно быть обращено к тем общественным институтам и организациям, которые активно выступали за бойкот Израиля.
«Их реакция на новые свидетельства террора в Газе и молчание по поводу казней собственных граждан ХАМАСом станет лакмусовой бумажкой, демонстрирующей подлинные мотивы их позиции», - подчеркнул российский эксперт.