«Бумажный мир» не лучше реальной войны

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, пока не привело к фактическому завершению террористической активности на Ближнем Востоке. Напротив, события последних дней лишь подчеркивают хрупкость достигнутых договоренностей и сохраняющуюся нестабильность в регионе. В соцсетях распространилось видео, на котором боевики ХАМАС выводят на центральную площадь в городе Газа семерых мужчин, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Их заставляют опуститься на колени, после чего на глазах у прохожих расстреливают в спину. Видео было верифицировано британским агентством Reuters, его подлинность подтвердили источники в самом ХАМАС. Эти кадры лишь дополняют многочисленные свидетельства присутствия вооруженных формирований на улицах Газы, в том числе вблизи маршрутов доставки гуманитарной помощи.

Источники в палестинских силах безопасности сообщают о десятках погибших в ходе внутренних столкновений между ХАМАС и конкурирующими группировками. Израильский политический аналитик и журналист Дмитрий Дубов, комментируя ситуацию в беседе с haqqin.az, отметил, что с момента саммита в Шарм-эш-Шейхе произошло как минимум три инцидента, которые подрывают доверие к процессу деэскалации и ставят под сомнение реальность достижения устойчивого мира между Израилем и ХАМАС. Первым тревожным сигналом стало возобновление публичных казней. ХАМАС, не ограничиваясь кулуарной борьбой, демонстративно устраивает расправы над теми, кого считает предателями, обвиняя их в сотрудничестве с Израилем. Эти казни происходят на улицах города, в присутствии гражданских лиц и с последующим распространением видеозаписей в цифровом пространстве. Масштабы подобных расправ говорят о возвращении к практике устрашения, направленной как на врагов внутри организации, так и на палестинское население в целом. Вторым тревожным аспектом стало невыполнение соглашения, подписанного в Шарм-эш-Шейхе, в той части, которая касается передачи Израилю тел погибших заложников. Несмотря на договоренности, боевики ХАМАС удерживают еще 20 тел погибших.

«Израиль крайне серьезно относится к возвращению останков своих граждан, рассматривая это как вопрос национальной чести, вне зависимости от того, живы заложники или нет», - подчеркнул Дубов. В ответ Израиль закрыл пограничный переход Рафах на границе с Египтом и существенно ограничил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, пытаясь принудить ХАМАС к соблюдению договоренностей. Однако это решение сразу же вызвало обеспокоенность среди международных гуманитарных организаций, оказывающих помощь мирному населению Газы. Третьим инцидентом стало нападение на позиции Армии обороны Израиля. В районе так называемой «желтой линии», куда в соответствии с условиями прекращения огня были отведены израильские силы, неизвестные лица приблизились к одному из укрепленных постов. Этот случай расценивается в Израиле как прямое свидетельство возобновления террористической активности, а также как попытка ХАМАС использовать перемирие для перегруппировки и укрепления своих позиций. По мнению Дмитрия Дубова, сохраняющееся присутствие ХАМАС в Газе, его вооруженный потенциал и идеологическая непримиримость не оставляют шансов на устойчивый мир.

«Пока эта организация контролирует сектор, говорить о стабильности, не говоря уже о региональном процветании, невозможно, - констатирует эксперт. - Риторика «новой эры гармонии», озвученная в свое время президентом США Дональдом Трампом, остается недостижимой в условиях, когда один из участников конфликта продолжает прибегать к методам открытого террора». Дубов напомнил, что с начала эскалации конфликта осенью 2023 года Израиль преследовал две параллельные, но противоречивые цели: ликвидацию военной инфраструктуры ХАМАС и освобождение израильских заложников. Однако провести обе операции одновременно и в полном объеме было невозможно — активные боевые действия создавали неприемлемые риски для жизни пленных. В итоге приоритет был отдан спасению заложников, и теперь, по мнению израильского политолога, наступает следующий этап — выработка стратегии поведения в отношении сектора Газа, способной минимизировать в будущем угрозу возобновления конфликта. В свою очередь, известный российский историк и политический публицист Дмитрий Шушарин также скептически оценивает перспективы завершения террора в Газе. Он полагает, что достигнутое перемирие следует расценивать не как окончание террористической войны, а лишь как тактический перерыв.