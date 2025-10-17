USD 1.7000
Трамп после разговора с Путиным: Tomahawk нужны самим США

01:17 196

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «также нуждаются в ракетах Tomahawk», Вашингтон не может истощать свои ресурсы ради поставок Украине.

«Нам нужны Tomahawk — у США их много, но они нужны нам. Они очень мощные, очень точные и эффективные, но они нам тоже нужны. Мы не можем истощать свои запасы», — сказал он журналистам.

Ранее Трамп заявлял, что поставит Украине ракеты Tomahawk, если Россия не согласится на прекращение огня и не сядет за стол переговоров.

Reuters сообщает, что итоги состоявшегося 16 октября разговора президентов США и России поставили под сомнение поставки ракет Tomahawk Украине. Отмечается, что разговор российского и американского лидеров состоялся накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где украинский лидер хотел добиться усиления военной поддержки, в том числе предоставления ракет. «Однако примирительный тон Трампа после телефонного разговора с Россией, кажется, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем и вызвал опасения Европы относительно капитуляции США перед Москвой».

На вопрос журналистки о том, пытался ли Путин убедить Трампа не передавать Украине ракеты, глава Белого дома ответил: «Конечно, а как вы думаете? Он что, скажет: «Пожалуйста, продай эти «Томагавки», я очень это ценю?» Трамп отметил, что Путину «не понравилась» идея отправки этого оружия Киеву.

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что Вашингтон «наложит на Россию санкции за ее продолжающуюся агрессию», если война не закончится.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Москва спешит возобновить диалог по войне, услышав о возможности поставок ракет «Томагавк» Украине.

