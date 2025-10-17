Попытка убийства основателя Gulagu.net

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции арестовала четверых человек по подозрению в покушении на проживающего в стране «оппозиционера из России», пишет Le Figaro.

В официальном заявлении ведомства не приводится деталей и имени россиянина. Отмечается только, что задержания произошли в городе Биарриц на юго-западе Франции, и что задержанным от 26 до 38 лет.

Расследование было начато во второй половине сентября, само покушение удалось предотвратить «в самый последний момент», пишет Le Figaro.

По данным Le Parisien, которое первым сообщило об арестах еще до официального заявления прокуратуры, целью арестованных был основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Издание утверждает, что в числе арестованных — граждане Франции, а также граждане РФ из Дагестана.