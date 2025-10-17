USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Попытка убийства основателя Gulagu.net

01:24 90

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции арестовала четверых человек по подозрению в покушении на проживающего в стране «оппозиционера из России», пишет Le Figaro.

В официальном заявлении ведомства не приводится деталей и имени россиянина. Отмечается только, что задержания произошли в городе Биарриц на юго-западе Франции, и что задержанным от 26 до 38 лет.

Расследование было начато во второй половине сентября, само покушение удалось предотвратить «в самый последний момент», пишет Le Figaro.

По данным Le Parisien, которое первым сообщило об арестах еще до официального заявления прокуратуры, целью арестованных был основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Издание утверждает, что в числе арестованных — граждане Франции, а также граждане РФ из Дагестана.

Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
16 октября 2025, 23:18
16 октября 2025, 23:18 1553
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
16 октября 2025, 19:57
16 октября 2025, 19:57 3711
Мехрибан Алиева в Ватикане
Мехрибан Алиева в Ватикане
00:25 921
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
16 октября 2025, 23:55
16 октября 2025, 23:55 1352
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 5524
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
16 октября 2025, 17:57
16 октября 2025, 17:57 5967
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
16 октября 2025, 22:50 2657
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
16 октября 2025, 22:25 2184
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны
16 октября 2025, 21:36
16 октября 2025, 21:36 2080
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева
16 октября 2025, 15:52
16 октября 2025, 15:52 12082
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
16 октября 2025, 14:25
16 октября 2025, 14:25 4884

