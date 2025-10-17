Нетаньяху уйдет, а Путин на грани

Соглашение, подписанное лидерами Соединенных Штатов Америки, Катара, Турции и Египта, представляет собой более широкую рамочную конструкцию, создающую политические и правовые предпосылки для возможного завершения как арабо-израильского, так и палестино-израильского конфликтов. Об этом в интервью haqqin.az заявил директор Украинского центра исследований Ближнего Востока Игорь Семиволос, комментируя итоги саммита в Шарм-эш-Шейхе и его потенциальное влияние на ход войны в Украине. По его словам, принятая в Египте декларация по сектору Газа открывает определенный горизонт будущего и задает направление, в котором регион может двигаться к стабильности, мирному сосуществованию и социальному благополучию.

«Активная фаза боевых действий в Газе завершена, однако другие очаги напряженности на Ближнем Востоке по-прежнему остаются в фокусе — в частности, конфликтная ситуация между Израилем и Ливаном, а также продолжающееся вмешательство Израиля в дела Сирии», - отметил Семиволос. Существенная часть участников саммита настаивала на том, чтобы в соглашении была четко обозначена перспектива политического урегулирования, основанного на концепции "двух государств" (Two-State Solution), которая предполагает создание независимого палестинского государства. Особое значение имело участие в саммите председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Его присутствие, по словам Семиволоса, было важным политическим сигналом, призванным подтвердить легитимность Палестинской автономии как признанного международным сообществом партнера по переговорам и выразителя воли палестинского народа.

Эксперт считает, что ситуация в Газе будет постепенно стабилизироваться. В ближайшее время ожидается формирование исполнительного органа власти. Тот факт, что бойцы ХАМАС по-прежнему патрулируют улицы, объясняется согласованием их временного присутствия с Дональдом Трампом с целью предотвращения управленческого вакуума и хаоса на фоне переходного периода. Что же касается вопроса освобождения израильских заложников и палестинских заключенных, реализованного в рамках соглашения, то этот обмен, как утверждает Семиволос, был инициирован ХАМАС еще год назад, однако Израиль его отверг. Текущая же реализация этого плана стала возможной только под давлением Соединенных Штатов Америки. «Израильское руководство согласилось на сделку после года войны, многочисленных потерь среди заложников и осознания невозможности достижения изначально заявленных максималистских целей», - констатировал эксперт. По его словам, среди освобожденных палестинских заключенных есть как активные сторонники ХАМАС, так и лица, задержанные израильскими силами безопасности в ходе операций на Западном берегу без предъявления обвинений. Израиль отказался включить в списки на освобождение Маруана Баргути — одного из лидеров движения ФАТХ и фигуру, способную объединить различные палестинские фракции. Частично было выполнено требование ХАМАС о замене представителей националистической организации ФАТХ на собственных сторонников. Подробности соглашения, касающиеся конкретных лиц, подлежащих обмену, практически не раскрываются, что обусловлено стремлением избежать скандалов и недовольства как внутри израильского общества, так и среди палестинцев.

По мнению Семиволоса, Дональд Трамп может по праву записать это соглашение в актив своих политических достижений. «Его дипломатическое мастерство проявилось в том, что предложенный им план оказался приемлемым как для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, так и для большинства арабских стран, - отметил эксперт. - Однако реализация этого плана стала возможной и благодаря просчетам со стороны израильского руководства». В числе ключевых стратегических ошибок Нетаньяху Семиволос назвал отказ от соблюдения условий перемирия и выход из соглашения о прекращении огня в марте текущего года, а также многочисленные публичные высказывания со стороны членов его правительства, носившие откровенно радикальный, а порой и геноцидальный характер. «Эти заявления нанесли серьезный ущерб международной репутации Израиля, особенно в западных странах, - подчеркнул украинский эксперт. - Дополнительным уроном позициям израильского правительства стал воздушный удар по территории Катара, который вызвал обеспокоенность у стран Персидского залива и мог поставить под угрозу интересы ближайшего окружения Трампа, имеющего тесные финансовые связи с этим регионом. Международное сообщество, включая самого президента Соединенных Штатов, не могло проигнорировать подобный инцидент».

Семиволос добавил, что ряд участников саммита в Шарм-эш-Шейхе прямо обозначили необходимость политического урегулирования ситуации в Израиле, что в контексте предстоящих выборов в следующем году может способствовать смене действующего правительства. «Рейтинги израильской оппозиции в настоящее время достаточно высоки, что создает условия для потенциальной трансформации политического курса», - считает Семиволос. Анализируя возможное влияние ближневосточного саммита на ситуацию в Украине, эксперт отметил, что мирные инициативы, реализованные на Ближнем Востоке, нанесли серьезный дипломатический ущерб Российской Федерации. В частности, был отложен и, вероятно, будет полностью отменен запланированный ранее российско-арабский саммит на высшем уровне, который должен был состояться в Москве. Этот срыв, по мнению Семиволоса, демонстрирует очевидное снижение влияния России в ближневосточном регионе. Ведь еще недавно Москва позиционировала себя как один из основных сопосредников мирного процесса, но в нынешней геополитической конфигурации ее роль существенно ослабла. «Для Украины это может означать открытие новых возможностей, - считает эксперт. - Несмотря на то, что международное внимание в ближайшее время будет приковано к Ближнему Востоку, Киев способен воспользоваться ситуацией для продвижения своих интересов на дипломатической арене, особенно при условии активного участия в глобальном диалоге и умелого построения внешнеполитического нарратива. Завершение войны в Газе отвечает интересам Украины, так как позволяет сосредоточить международное давление на Российскую Федерацию».