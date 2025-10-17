USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Американскому «ястребу» предъявили обвинения

01:41 499

Большое жюри присяжных штата Мэриленд предъявило обвинения бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону в ненадлежащем обращении с секретной информацией.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Болтон в электронной переписке мог делиться секретными данными с женой и дочерью. Газета New York Post в свою очередь утверждает, что, покинув Белый дом, Болтон сознательно пересылал третьим людям материалы, связанные с вопросами внешней политики.

Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о предъявлении Болтону обвинений, заявил журналистам, что только что узнал об этом, назвав своего бывшего помощника «плохим человеком».

В сентябре газета Politico со ссылкой на материалы суда сообщала, что сотрудники Федерального бюро расследований при обыске у Болтона обнаружили секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и «стратегических коммуникаций американского правительства». Некоторые документы помечены грифом «секретно» или «конфиденциально».

Болтон имеет репутацию одного из наиболее радикальных вашингтонских «ястребов» В 2018-2019 годах занимал должность помощника президента по национальной безопасности, но покинул ее из-за разногласий по поводу политики на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что попросил Болтона об отставке, однако сам Болтон утверждает, что подал в отставку по собственной инициативе.

После этого он написал книгу о работе в Белом доме Трампа — «Комната, где это произошло», в которой представил президента в негативном свете. Первая администрация Трампа пыталась остановить публикацию книги, позже подала на Болтона в суд с целью конфисковать прибыль от продаж, утверждая, что произведение содержит секретную информацию. Минюст открыл уголовное расследование по вопросу публикации Болтоном секретных сведений, заявив, что он не завершил процедуру предпубликационной проверки. Администрация Байдена впоследствии закрыла расследование и отозвала иск.

Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 102
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 151
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 1256
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 6267
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az
01:01 698
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 2283
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция
16 октября 2025, 23:18 1940
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 3891
Мехрибан Алиева в Ватикане
Мехрибан Алиева в Ватикане фото
00:25 1534
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
16 октября 2025, 23:55 1785
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
16 октября 2025, 17:57 6139

