Американскому «ястребу» предъявили обвинения

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Болтон в электронной переписке мог делиться секретными данными с женой и дочерью. Газета New York Post в свою очередь утверждает, что, покинув Белый дом, Болтон сознательно пересылал третьим людям материалы, связанные с вопросами внешней политики.

Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о предъявлении Болтону обвинений, заявил журналистам, что только что узнал об этом, назвав своего бывшего помощника «плохим человеком».

В сентябре газета Politico со ссылкой на материалы суда сообщала, что сотрудники Федерального бюро расследований при обыске у Болтона обнаружили секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и «стратегических коммуникаций американского правительства». Некоторые документы помечены грифом «секретно» или «конфиденциально».

Болтон имеет репутацию одного из наиболее радикальных вашингтонских «ястребов» В 2018-2019 годах занимал должность помощника президента по национальной безопасности, но покинул ее из-за разногласий по поводу политики на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что попросил Болтона об отставке, однако сам Болтон утверждает, что подал в отставку по собственной инициативе.

После этого он написал книгу о работе в Белом доме Трампа — «Комната, где это произошло», в которой представил президента в негативном свете. Первая администрация Трампа пыталась остановить публикацию книги, позже подала на Болтона в суд с целью конфисковать прибыль от продаж, утверждая, что произведение содержит секретную информацию. Минюст открыл уголовное расследование по вопросу публикации Болтоном секретных сведений, заявив, что он не завершил процедуру предпубликационной проверки. Администрация Байдена впоследствии закрыла расследование и отозвала иск.