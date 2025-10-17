Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»

«15-месячная война между Израилем и движением ХАМАС не принесла стратегической победы ни одной из сторон», - отметила в комментарии для haqqin.az палестинский политолог, профессор международных отношений из Рамаллы Тамара Хаддад. По мнению Хаддад, несмотря на подписание в Шарм-эш-Шейхе политической декларации даже при участии такого влиятельного международного игрока, как Дональд Трамп, нет никаких оснований полагать, что в обозримом будущем на Ближнем Востоке воцарится устойчивый мир и прекратится террористическая активность.

«Политическое соглашение, скрепленное на высоком уровне без устранения коренных причин конфликта, не может обеспечить долговременную деэскалацию», - констатировала политолог. Хотя, по словам Тамары Хаддад, в последние годы наблюдаются положительные сдвиги в двусторонних отношениях Израиля с рядом арабских стран, выражающиеся в заключении соглашений о нормализации и развитии экономического сотрудничества, этот мир носит в значительной степени декларативный характер. Поскольку он по-прежнему не опирается на реальные общественные настроения — ни в еврейском, ни в арабском населении региона. Следовательно, можно говорить о формальном, а не о субстантивном мире. Хаддад подчеркивает, что подлинное урегулирование арабо-израильского конфликта невозможно без комплексного решения палестинского вопроса. В центре остаются требования, связанные с обеспечением справедливости, реализацией права на самоопределение, восстановлением национального достоинства и ликвидацией последствий многолетней оккупации. Без удовлетворения этих принципиальных требований любые дипломатические инициативы обречены оставаться частичными и временными.

Комментируя перспективу устранения террористической угрозы, эксперт отмечает, что с заключением договоренностей политическое насилие не исчезает автоматически. Его питательной основой остаются такие структурные факторы, как хроническая бедность, институционализированная дискриминация, отсутствие правосудия, милитаризация общественной жизни и затяжная оккупация. До тех пор, пока эти источники радикализации не будут устранены, угроза экстремизма сохранится, хотя, возможно, в иных, трансформированных формах. «С военной точки зрения Израиль в ходе конфликта нанес ХАМАС значительные потери, - подчеркнула Хаддад. - Были уничтожены ключевые элементы инфраструктуры - подземные коммуникации, склады вооружений, командные пункты и ракетные установки. Кроме того, был ликвидирован ряд полевых командиров и членов высшего руководства группировки. Однако, несмотря на эти успехи, ХАМАС не был полностью нейтрализован как боевая или политическая структура. Группировка по-прежнему сохраняет способность к асимметричным операциям, располагает устойчивыми каналами логистики и рекрутирования, а также участвует в переговорных процессах. Что свидетельствует о сохранении политической субъектности ХАМАС, даже несмотря на потерю оперативных позиций на земле». Анализируя внутриполитическую обстановку в Газе, Хаддад назвала ее «крайне нестабильной». После завершения активных боевых действий в регионе фиксируются признаки фрагментации власти, имеют место острые конфликты между ХАМАС и местными племенными структурами, а также конкурирующими вооруженными группировками, пытающимися воспользоваться временным вакуумом власти.

ХАМАС в свою очередь пытается насильственно восстановить контроль над ситуацией, что говорит о сохранении у него управленческих амбиций, но также и о слабости его текущих позиций. Анализ политической динамики показывает: вместо полной ликвидации ХАМАС в секторе Газа наблюдается его частичная деконструкция как военной силы и ослабление политического влияния. Однако до полной демилитаризации и демонтажа всей вертикали управления группировки еще очень далеко. Эксперт подчеркивает, что в затяжных конфликтах подобного рода крайне редко можно говорить о четком победителе. «Палестинская сторона понесла катастрофические гуманитарные потери: разрушена значительная часть гражданской инфраструктуры, число погибших и раненых оценивается в десятки тысяч, - отметила Хаддад. - Но и Израиль также не достиг главной стратегической цели, официально озвученной его политическим руководством, — полной ликвидации ХАМАС как силового и идеологического игрока».