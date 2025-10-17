USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
01:52 688

«15-месячная война между Израилем и движением ХАМАС не принесла стратегической победы ни одной из сторон», - отметила в комментарии для haqqin.az палестинский политолог, профессор международных отношений из Рамаллы Тамара Хаддад.

По мнению Хаддад, несмотря на подписание в Шарм-эш-Шейхе политической декларации даже при участии такого влиятельного международного игрока, как Дональд Трамп, нет никаких оснований полагать, что в обозримом будущем на Ближнем Востоке воцарится устойчивый мир и прекратится террористическая активность.

Хаддад не верит в устойчивый мир

«Политическое соглашение, скрепленное на высоком уровне без устранения коренных причин конфликта, не может обеспечить долговременную деэскалацию», - констатировала политолог.

Хотя, по словам Тамары Хаддад, в последние годы наблюдаются положительные сдвиги в двусторонних отношениях Израиля с рядом арабских стран, выражающиеся в заключении соглашений о нормализации и развитии экономического сотрудничества, этот мир носит в значительной степени декларативный характер. Поскольку он по-прежнему не опирается на реальные общественные настроения — ни в еврейском, ни в арабском населении региона. Следовательно, можно говорить о формальном, а не о субстантивном мире.

Хаддад подчеркивает, что подлинное урегулирование арабо-израильского конфликта невозможно без комплексного решения палестинского вопроса. В центре остаются требования, связанные с обеспечением справедливости, реализацией права на самоопределение, восстановлением национального достоинства и ликвидацией последствий многолетней оккупации. Без удовлетворения этих принципиальных требований любые дипломатические инициативы обречены оставаться частичными и временными.

Подлинное урегулирование арабо-израильского конфликта невозможно без реализации права на самоопределение палестинского народа

Комментируя перспективу устранения террористической угрозы, эксперт отмечает, что с заключением договоренностей политическое насилие не исчезает автоматически. Его питательной основой остаются такие структурные факторы, как хроническая бедность, институционализированная дискриминация, отсутствие правосудия, милитаризация общественной жизни и затяжная оккупация. До тех пор, пока эти источники радикализации не будут устранены, угроза экстремизма сохранится, хотя, возможно, в иных, трансформированных формах.

«С военной точки зрения Израиль в ходе конфликта нанес ХАМАС значительные потери, - подчеркнула Хаддад. - Были уничтожены ключевые элементы инфраструктуры - подземные коммуникации, склады вооружений, командные пункты и ракетные установки. Кроме того, был ликвидирован ряд полевых командиров и членов высшего руководства группировки. Однако, несмотря на эти успехи, ХАМАС не был полностью нейтрализован как боевая или политическая структура. Группировка по-прежнему сохраняет способность к асимметричным операциям, располагает устойчивыми каналами логистики и рекрутирования, а также участвует в переговорных процессах. Что свидетельствует о сохранении политической субъектности ХАМАС, даже несмотря на потерю оперативных позиций на земле».

Анализируя внутриполитическую обстановку в Газе, Хаддад назвала ее «крайне нестабильной». После завершения активных боевых действий в регионе фиксируются признаки фрагментации власти, имеют место острые конфликты между ХАМАС и местными племенными структурами, а также конкурирующими вооруженными группировками, пытающимися воспользоваться временным вакуумом власти.

ХАМАС не был полностью нейтрализован как боевая или политическая структура. Группировка по-прежнему сохраняет способность к асимметричным операциям

ХАМАС в свою очередь пытается насильственно восстановить контроль над ситуацией, что говорит о сохранении у него управленческих амбиций, но также и о слабости его текущих позиций. Анализ политической динамики показывает: вместо полной ликвидации ХАМАС в секторе Газа наблюдается его частичная деконструкция как военной силы и ослабление политического влияния. Однако до полной демилитаризации и демонтажа всей вертикали управления группировки еще очень далеко.

Эксперт подчеркивает, что в затяжных конфликтах подобного рода крайне редко можно говорить о четком победителе.

«Палестинская сторона понесла катастрофические гуманитарные потери: разрушена значительная часть гражданской инфраструктуры, число погибших и раненых оценивается в десятки тысяч, - отметила Хаддад. - Но и Израиль также не достиг главной стратегической цели, официально озвученной его политическим руководством, — полной ликвидации ХАМАС как силового и идеологического игрока».

Израиль не смог одержать стратегическую победу

По мнению Хаддад, даже несмотря на ослабление, ХАМАС сумел продемонстрировать высокий уровень выживаемости и адаптации. Группировка эффективно использовала глобальный медийный ресурс, вызвала волну сочувствия международной общественности и добилась заключения соглашения об обмене заключенными. Эта сделка носит важный символический характер и усилила позиции ХАМАС в палестинском нарративе.

«С военной точки зрения Израилю удалось навязать свои условия на тактическом уровне: добиться локального преимущества, навязать ХАМАС участие в переговорах, в ряде вопросов - с позиции силы, - констатировала Хаддад. - Однако оперативные успехи и точечные ликвидации не трансформировались в стратегическую победу. ХАМАС остался живучей структурой, способной восстанавливаться и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. В то же время было бы ошибкой полагать, что ХАМАС вышел из конфликта победителем. Его достижения носят, скорее, политико-информационный характер. Группировка сохранила способность к сопротивлению и извлекла выгоду из международного давления, оказанного на Израиль в последние месяцы конфликта».

В завершение профессор Хаддад подчеркнула, что, по ее мнению, сам факт прекращения военных действий следует считать победой палестинского народа. Она выразила осторожную надежду на то, что вооруженное противостояние действительно прекратилось и не будет возобновлено в обозримом будущем.

Читайте по теме

Объявили мир, а получили войну главная тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:47 7648
Так уже было, и в результате ничего не было кипящий котел – Ближний Восток
14 октября 2025, 03:27 3097
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации; все еще актуально
5 октября 2025, 14:35 6388
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 103
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 151
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 1256
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 6269
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az
01:01 698
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 2283
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция
16 октября 2025, 23:18 1940
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 3891
Мехрибан Алиева в Ватикане
Мехрибан Алиева в Ватикане фото
00:25 1534
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
16 октября 2025, 23:55 1785
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
16 октября 2025, 17:57 6139

ЭТО ВАЖНО

Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 103
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 151
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 1256
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 6269
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az
01:01 698
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 2283
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция
16 октября 2025, 23:18 1940
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 3891
Мехрибан Алиева в Ватикане
Мехрибан Алиева в Ватикане фото
00:25 1534
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
16 октября 2025, 23:55 1785
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
16 октября 2025, 17:57 6139
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться