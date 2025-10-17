Тупик в Газе: Израиль требует, ХАМАС тянет время

Несмотря на то, что ХАМАС вернул лишь девять тел из 28 погибших заложников, премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил пока отложить введение жестких мер против Газы.

Израиль потребовал от движения ХАМАС вернуть погибших в Газе израильтян в течение нескольких дней — иначе гуманитарная помощь будет сокращена, сообщают израильские СМИ.

Власти Израиля не дают разрешения на въезд в сектор иностранных групп для поиска тел погибших заложников.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на конференции в Неаполе, заявил, что ХАМАС имеет доступ к убитым заложникам и не возвращает их намеренно: «Мы точно знаем, что они могут без труда освободить значительное число тел в соответствии с соглашением. То, что происходит сейчас, — это грубое нарушение договоренностей».

Источник рассказал журналистам 12-го канала, что Израиль передал посредникам данные разведки, которые помогут вернуть тела как можно скорее. Эти мероприятия координируют с США. «В координации с США и посредниками Израиль оказывает давление, чтобы завершить этап возвращения всех тел, удерживаемых ХАМАС», — заявил источник в израильском правительстве.