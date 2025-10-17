USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Тупик в Газе: Израиль требует, ХАМАС тянет время

02:37 240

Израиль потребовал от движения ХАМАС вернуть погибших в Газе израильтян в течение нескольких дней — иначе гуманитарная помощь будет сокращена, сообщают израильские СМИ.

Несмотря на то, что ХАМАС вернул лишь девять тел из 28 погибших заложников, премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил пока отложить введение жестких мер против Газы.

Власти Израиля не дают разрешения на въезд в сектор иностранных групп для поиска тел погибших заложников.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на конференции в Неаполе, заявил, что ХАМАС имеет доступ к убитым заложникам и не возвращает их намеренно: «Мы точно знаем, что они могут без труда освободить значительное число тел в соответствии с соглашением. То, что происходит сейчас, — это грубое нарушение договоренностей».

Источник рассказал журналистам 12-го канала, что Израиль передал посредникам данные разведки, которые помогут вернуть тела как можно скорее. Эти мероприятия координируют с США. «В координации с США и посредниками Израиль оказывает давление, чтобы завершить этап возвращения всех тел, удерживаемых ХАМАС», — заявил источник в израильском правительстве.

Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 103
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 152
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 1258
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 6269
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az
01:01 698
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 2283
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция
16 октября 2025, 23:18 1940
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 3891
Мехрибан Алиева в Ватикане
Мехрибан Алиева в Ватикане фото
00:25 1534
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
16 октября 2025, 23:55 1785
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
16 октября 2025, 17:57 6139

ЭТО ВАЖНО

Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 103
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 152
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 1258
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 6269
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az
01:01 698
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 2283
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция
16 октября 2025, 23:18 1940
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 3891
Мехрибан Алиева в Ватикане
Мехрибан Алиева в Ватикане фото
00:25 1534
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
16 октября 2025, 23:55 1785
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
16 октября 2025, 17:57 6139
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться