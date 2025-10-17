USD 1.7000
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

11:18

Baku Steel Company (далее – BSC) реализует последовательную программу в области охраны окружающей среды, направленную на увеличение зеленых зон и сохранение биоразнообразия. В рамках очередного этапа экологической инициативы компания высадила около 3000 оливковых деревьев и саженцев эльдарской сосны – редкого вида, занесенного в Красную книгу Азербайджана, – на участке площадью 5 гектаров в поселке Мушвигабад Гарадагского района.

Акция по посадке деревьев была проведена совместно с ОАО «Озеленение и ландшафтное строительство Азербайджана», действующим при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Согласно расчетам, ежегодно эти насаждения будут поглощать около 48 тонн углекислого газа (CO₂) и вырабатывать тысячи кубометров кислорода, способствуя снижению углеродного следа и улучшению качества воздуха.

Годовое поглощение CO₂ различными видами деревьев:

  • Оливковые деревья – 2500 шт. → примерно 38 тонн CO₂
  • Эльдарская сосна – 500 шт. → примерно 10 тонн CO₂

Таким образом, посадка деревьев станет значительным вкладом в смягчение последствий изменения климата, улучшение качества воздуха и поддержание экологического баланса.

Деревья также способствуют охлаждению окружающей среды, поглощая часть солнечной энергии: одно взрослое дерево оказывает эффект, эквивалентный работе 10 кондиционеров. Кроме того, они поглощают вредные газы, такие как оксид азота и диоксид серы, уменьшая количество пыли и загрязняющих веществ в атмосфере.

За последние три года – 5050 деревьев и сокращение выбросов углерода на 86 тонн.

Следует отметить, что в прошлом году, накануне COP29, компания BSC посадила 1250 оливковых деревьев и саженцев эльдарской сосны на участке площадью 2 гектара в поселке Мушвигабад, также 500 самшитовых деревьев в Сумгаитском химико-промышленном парке, а в 2023 году, в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, – 300 саженцев эльдарской сосны в Баку и Сумгаите.

Таким образом, за последние три года компания посадила в общей сложности около 5050 деревьев, что означает ежегодное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу примерно 86 тонн.

Инвестиции в «чистое производство» и технологии экологического менеджмента

Следуя принципу «экологическая ответственность начинается с производства», BSC реализует масштабные технологические проекты, направленные на снижение промышленных выбросов. В сотрудничестве со швейцарской компанией AS Metals Technologies SA компания BSC модернизировала системы по улавливанию газа и пыли, расположенную на производственной площадке в Баку.

Благодаря модернизации производительность фильтрации увеличилась с 930 тыс. м³/час до 1 700 000 м³/час, что привело к сокращению количества пыли и твердых частиц, выбрасываемых в атмосферу, до уровней, соответствующих международным экологическим стандартам.

Одновременно часть пыли, собранной системой очистки, направляется на переработку в соответствии с международными стандартами и требованиями местного законодательства. Такой подход способствует сокращению отходов, повышению эффективности использования ресурсов в производстве и защите окружающей среды.

BSC, оставаясь приверженной принципам устойчивого развития, продолжит свои экологические инициативы, направленные на защиту окружающей среды и построение зеленого будущего.

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57

ЭТО ВАЖНО

