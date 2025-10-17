Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

Baku Steel Company (далее – BSC) реализует последовательную программу в области охраны окружающей среды, направленную на увеличение зеленых зон и сохранение биоразнообразия. В рамках очередного этапа экологической инициативы компания высадила около 3000 оливковых деревьев и саженцев эльдарской сосны – редкого вида, занесенного в Красную книгу Азербайджана, – на участке площадью 5 гектаров в поселке Мушвигабад Гарадагского района.

Акция по посадке деревьев была проведена совместно с ОАО «Озеленение и ландшафтное строительство Азербайджана», действующим при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики. Согласно расчетам, ежегодно эти насаждения будут поглощать около 48 тонн углекислого газа (CO₂) и вырабатывать тысячи кубометров кислорода, способствуя снижению углеродного следа и улучшению качества воздуха. Годовое поглощение CO₂ различными видами деревьев: Оливковые деревья – 2500 шт. → примерно 38 тонн CO₂

Эльдарская сосна – 500 шт. → примерно 10 тонн CO₂ Таким образом, посадка деревьев станет значительным вкладом в смягчение последствий изменения климата, улучшение качества воздуха и поддержание экологического баланса.

Деревья также способствуют охлаждению окружающей среды, поглощая часть солнечной энергии: одно взрослое дерево оказывает эффект, эквивалентный работе 10 кондиционеров. Кроме того, они поглощают вредные газы, такие как оксид азота и диоксид серы, уменьшая количество пыли и загрязняющих веществ в атмосфере. За последние три года – 5050 деревьев и сокращение выбросов углерода на 86 тонн. Следует отметить, что в прошлом году, накануне COP29, компания BSC посадила 1250 оливковых деревьев и саженцев эльдарской сосны на участке площадью 2 гектара в поселке Мушвигабад, также 500 самшитовых деревьев в Сумгаитском химико-промышленном парке, а в 2023 году, в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, – 300 саженцев эльдарской сосны в Баку и Сумгаите. Таким образом, за последние три года компания посадила в общей сложности около 5050 деревьев, что означает ежегодное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу примерно 86 тонн.