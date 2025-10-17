USD 1.7000
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:58 152

Брюссель (Бельгия). Всеобщая забастовка против повышения пенсионного возраста до 67 лет и снижения уровня жизни. Полиция применила слезоточивый газ для подавления беспорядков

Антананариву (Мадагаскар). Полковник Майкл Рандрианирина (в центре) перед президентским дворцом зачитывает заявление о том, что военные взяли власть в стране после бегства президента Андри Радзуэлины

Хан-Юнис (Палестина). Освобожденные из израильских тюрем палестинские заключенные с винтовками прибывают в сектор Газа

Константиновка (Украина). Жилые дома, пострадавшие в результате удара российских военных в прифронтовом городе Константиновка Донецкой области

Верона (Италия). Три карабинера погибли, 13 получили ранения в результате взрыва, устроенного фермерами в знак протеста против принудительного выселения из дома

Афины (Греция). Профсоюзы Греции объявили вторую в этом месяце всеобщую забастовку в знак протеста против нового трудового закона

Калифорния (США). 52-й чемпионат мира по взвешиванию тыкв

Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 103
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 153
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 1258
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 6269
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az
01:01 699
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 2283
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция
16 октября 2025, 23:18 1940
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 3891
Мехрибан Алиева в Ватикане
Мехрибан Алиева в Ватикане фото
00:25 1534
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
16 октября 2025, 23:55 1785
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
16 октября 2025, 17:57 6139

