В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом

Брюссель (Бельгия). Всеобщая забастовка против повышения пенсионного возраста до 67 лет и снижения уровня жизни. Полиция применила слезоточивый газ для подавления беспорядков

Антананариву (Мадагаскар). Полковник Майкл Рандрианирина (в центре) перед президентским дворцом зачитывает заявление о том, что военные взяли власть в стране после бегства президента Андри Радзуэлины

Хан-Юнис (Палестина). Освобожденные из израильских тюрем палестинские заключенные с винтовками прибывают в сектор Газа

Константиновка (Украина). Жилые дома, пострадавшие в результате удара российских военных в прифронтовом городе Константиновка Донецкой области

Верона (Италия). Три карабинера погибли, 13 получили ранения в результате взрыва, устроенного фермерами в знак протеста против принудительного выселения из дома

Афины (Греция). Профсоюзы Греции объявили вторую в этом месяце всеобщую забастовку в знак протеста против нового трудового закона