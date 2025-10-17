Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш

Дакка (Бангладеш). Забастовка учителей
Барселона (Испания). Протесты пропалестинских активистов закончились массовыми беспорядками
Газа (Палестина). Палестинцы возвращаются в разрушенные кварталы Шейх-Ридван и Абу-Искандер после вывода израильской армии
Каркассон (Франция). Фермеры и виноделы протестуют против налога на землю перед зданием налоговой инспекции
Лима (Перу). Протесты против роста преступности, экономической нестабильности и коррупции
Порт-о-Пренс (Гаити). Водитель мотоцикла едет по заваленной мусором улице в центре столицы
Первый снег выпал на северо-западе Китая