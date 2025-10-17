USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:05 104

Дакка (Бангладеш). Забастовка учителей

Барселона (Испания). Протесты пропалестинских активистов закончились массовыми беспорядками

Газа (Палестина). Палестинцы возвращаются в разрушенные кварталы Шейх-Ридван и Абу-Искандер после вывода израильской армии

Каркассон (Франция). Фермеры и виноделы протестуют против налога на землю перед зданием налоговой инспекции

Лима (Перу). Протесты против роста преступности, экономической нестабильности и коррупции

Порт-о-Пренс (Гаити). Водитель мотоцикла едет по заваленной мусором улице в центре столицы

Первый снег выпал на северо-западе Китая

ЭТО ВАЖНО

