Землян успокоили: Третьей мировой не будет

Во время общения с журналистами Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и планах встретиться с ним в Венгрии. По его словам, переговоры имеют целью поиск путей прекращения войны. «Я попал в эту ситуацию – не я начал эту войну. Это дело Байдена. И я пришел, и это был полный беспорядок, который привел бы к Третьей мировой войне. По моему мнению, это могло произойти. Но этого не будет», – сказал Трамп.

Президент США отметил, что намерен «спасти жизни» и способствовать миру в Европе. По его словам, администрация Байдена допустила стратегические ошибки, которые привели к полномасштабному вторжению России в Украину, тогда как во время его президентства подобного не произошло бы.

«Я делаю это, чтобы спасти души. Это все, для чего я это делаю. Я делаю это не ради нас – между нами океан. Но я хочу помочь Европе. Они хотят, чтобы война закончилась, но не могут этого сделать. А я могу», – уверяет Трамп.

Кроме того, по мнению Трампа, сейчас не лучшее время для введения новых санкций против России, поскольку это может осложнить или сорвать запланированную встречу с Путиным.

Тем временем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил построить туннель на Аляску, носящий имена Путина и Трампа.

«Представьте, что туннель «Путин-Трамп» соединяет Россию и США... Давайте строить будущее вместе!» — написал Дмитриев в соцсети X, уточнив, что туннель, соединяющий два государства, можно построить менее, чем за восемь лет.