Трамп пообедает с Зеленским и улетит во Флориду

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлится два часа, после чего американский лидер отправится на выходные в Палм-Бич (штат Флорида). Об этом сообщили в Белом доме.

Согласно опубликованному графику, переговоры Трампа с Зеленским пройдут в формате рабочего обеда за закрытыми дверями, без участия представителей прессы. Зеленский прибыл в Вашингтон 16 октября.

Как ранее заявил американский лидер, украинский президент намерен обратиться с просьбой о поставке Киеву крылатых ракет «Томагавк».

Портал Axios сообщал, что украинская сторона изначально с оптимизмом воспринимала предстоящие переговоры, рассчитывая на позитивный отклик Трампа в отношении возможных поставок «Томагавк». Однако сразу после прибытия делегации в США последовало заявление американского президента о состоявшемся телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным и согласии провести саммит в Венгрии — «самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза», как говорится в публикации.

По итогам беседы Трампа и Путина помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон в ближайшее время приступят к подготовке нового саммита, который может состояться в Будапеште. Он отметил, что в ходе разговора российский лидер предупредил, что поставки крылатых ракет «Томагавк» Украине могут нанести серьезный ущерб российско-американским отношениям, а также перспективам мирного урегулирования российско-украинской войны.

После разговора с Путиным Трамп подчеркнул, что США «нельзя поставками Киеву истощать собственные запасы Tomahawk».