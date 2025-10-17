USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Трамп пообедает с Зеленским и улетит во Флориду

10:30 936

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлится два часа, после чего американский лидер отправится на выходные в Палм-Бич (штат Флорида). Об этом сообщили в Белом доме.

Согласно опубликованному графику, переговоры Трампа с Зеленским пройдут в формате рабочего обеда за закрытыми дверями, без участия представителей прессы. Зеленский прибыл в Вашингтон 16 октября.

Как ранее заявил американский лидер, украинский президент намерен обратиться с просьбой о поставке Киеву крылатых ракет «Томагавк».

Портал Axios сообщал, что украинская сторона изначально с оптимизмом воспринимала предстоящие переговоры, рассчитывая на позитивный отклик Трампа в отношении возможных поставок «Томагавк». Однако сразу после прибытия делегации в США последовало заявление американского президента о состоявшемся телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным и согласии провести саммит в Венгрии — «самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза», как говорится в публикации.

По итогам беседы Трампа и Путина помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон в ближайшее время приступят к подготовке нового саммита, который может состояться в Будапеште. Он отметил, что в ходе разговора российский лидер предупредил, что поставки крылатых ракет «Томагавк» Украине могут нанести серьезный ущерб российско-американским отношениям, а также перспективам мирного урегулирования российско-украинской войны.

После разговора с Путиным Трамп подчеркнул, что США «нельзя поставками Киеву истощать собственные запасы Tomahawk».

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4864
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3177
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7244
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2586
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4118
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2389
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1399
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1573
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10348
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3043
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5131

