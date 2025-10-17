USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Рубио везет в Москву кнут и пряник

10:48 1193

Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе проведет консультации с российскими представителями по вопросам повестки предстоящей встречи президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая пройдет в Будапеште. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

«Стратегия Белого дома заключается в том, чтобы на следующей неделе отправить госсекретаря Марко Рубио на встречу с российскими официальными лицами для обсуждения повестки дня саммита в Будапеште, пояснил источник, близкий к переговорам», – говорится в публикации.

Как отмечает автор публикации, в ходе предстоящих консультаций госсекретарь США может предложить российской стороне ряд экономических стимулов, реализация которых, по замыслу Вашингтона, станет возможной после заключения мирного соглашения по урегулированию российско-украинской войны. При этом в качестве элемента давления США, по данным издания, рассматривают возможность поставки Киеву более дальнобойных вооружений, а также усиления санкционного давления на Россию.

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4865
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3185
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7246
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2586
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4120
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2393
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1399
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1573
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10351
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3043
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5131

ЭТО ВАЖНО

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4865
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3185
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7246
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2586
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4120
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2393
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1399
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1573
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10351
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3043
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5131
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться