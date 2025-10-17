Рубио везет в Москву кнут и пряник

Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе проведет консультации с российскими представителями по вопросам повестки предстоящей встречи президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая пройдет в Будапеште. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

«Стратегия Белого дома заключается в том, чтобы на следующей неделе отправить госсекретаря Марко Рубио на встречу с российскими официальными лицами для обсуждения повестки дня саммита в Будапеште, пояснил источник, близкий к переговорам», – говорится в публикации.

Как отмечает автор публикации, в ходе предстоящих консультаций госсекретарь США может предложить российской стороне ряд экономических стимулов, реализация которых, по замыслу Вашингтона, станет возможной после заключения мирного соглашения по урегулированию российско-украинской войны. При этом в качестве элемента давления США, по данным издания, рассматривают возможность поставки Киеву более дальнобойных вооружений, а также усиления санкционного давления на Россию.