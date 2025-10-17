USD 1.7000
Закир Гасанов пришел к коммандос

10:51 1088

Руководящий состав Министерства обороны проверил снабжение и уровень боевой готовности подразделений армии Азербайджана, сообщили в Минобороны.

Руководство ведомства побывало в частях коммандос и других подразделениях, ознакомилось с работами по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и организацией войсковой службы.

После ознакомления с условиями, созданными для военнослужащих на местах, министр обороны Закир Гасанов дал должностным лицам дополнительные поручения по подготовке к зимнему периоду, улучшению служебных и бытовых условий подразделений, дальнейшему повышению боеспособности войск, сезонному обслуживанию вооружения и техники, а также бесперебойному снабжению.

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4865
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3186
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7246
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2586
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4120
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2393
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1399
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1573
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10352
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3043
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5131

