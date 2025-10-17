USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Глава МИД Египта оправдывает ХАМАС

Процесс передачи тел заложников из сектора Газа осложняется масштабами разрушений, а не отказом движения ХАМАС выполнять обязательства по соглашению о перемирии, на возвращение останков потребуется время. Об этом на брифинге в ходе визита в Нью-Дели заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

«Мы все еще ждем передачи останков тел (заложников), потому что это очень сложный процесс, и не потому, что ХАМАС не выполняет свои обязательства, а из-за проблем с материально-техническим обеспечением», – сказал Абдель Аты.

Дипломат подчеркнул, что ситуация осложняется разрушениями, большим количеством обломков и неразорвавшихся взрывных устройств вследствие боевых действий, что значительно затрудняет поиск и передачу тел израильской стороне.

Абдель Аты отметил, что Египет продолжает взаимодействовать с ХАМАС, а также с региональными и международными партнерами, прилагая усилия для того, чтобы как можно скорее завершить процедуру поиска и передачи тел. Вместе с тем он указал, что этот процесс потребует времени.

«Именно это мы сказали американцам, президенту (США Дональду) Трампу во время его визита в Египет, и они полностью понимают это, и они оказывают материально-техническую поддержку для обнаружения тел, работают с нами», – уточнил глава египетской дипломатии.

По его словам, реализация первого этапа соглашения по Газе находится на заключительной стадии.

Утром 13 октября представители палестинского движения ХАМАС в соответствии с достигнутыми договоренностями о мирном урегулировании ситуации в секторе Газа освободили 20 израильских заложников, удерживавшихся на территории анклава в течение двух лет. Вечером того же дня при содействии сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных.

Власти Израиля выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения тел радикалы передали лишь четыре из 28 останков. Министр обороны страны Исраэль Кац расценил это как отклонение от условий соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание процесса будет иметь последствия.

14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба с останками.

