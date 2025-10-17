USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Неожиданная отставка адмирала

11:05 1372

Адмирал ВМС США Элвин Холси, который руководит операциями в Центральной и Южной Америке, покинет свою должность значительно раньше, чем предполагалось. Это внезапное решение на фоне того, как президент США Дональд Трамп проявляет заинтересованность в активизации борьбы с наркокартелями в регионе, сообщает The Washington Post (WP).

Элвин Холси — глава Южного командования Вооруженных сил США, уйдет в отставку в конце года, объявил министр обороны США Пит Хегсет. Отмечается, что адмирал Холси занимал эту должность менее года, возглавив командование в ноябре прошлого года на трехлетний срок.

Пит Хегсет не назвал причины такого решения, но выразил «глубокую благодарность» адмиралу за 37 лет службы и отметил достижения Холси «в сфере оперативного совершенства и стратегического видения».

Двое собеседников издания, знакомых с этим вопросом, заявили, что Хегсет разочаровался в Холси и хотел, чтобы тот ушел в отставку. «Проверка» стартовала около месяца назад — примерно в то время, когда администрация Трампа начала отдавать приказы об ударах по судам у побережья Венесуэлы, подозреваемых в транспортировке наркотиков.

Неясно, в каком звании Холси уйдет в отставку. Он покинет службу, не дослужив три года, необходимые для выхода в отставку в звании четырехзвездочного адмирала.

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4866
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3190
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7249
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2586
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4121
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2395
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1400
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1573
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10352
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3043
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5131

