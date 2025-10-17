Неожиданная отставка адмирала

Адмирал ВМС США Элвин Холси, который руководит операциями в Центральной и Южной Америке, покинет свою должность значительно раньше, чем предполагалось. Это внезапное решение на фоне того, как президент США Дональд Трамп проявляет заинтересованность в активизации борьбы с наркокартелями в регионе, сообщает The Washington Post (WP).

Элвин Холси — глава Южного командования Вооруженных сил США, уйдет в отставку в конце года, объявил министр обороны США Пит Хегсет. Отмечается, что адмирал Холси занимал эту должность менее года, возглавив командование в ноябре прошлого года на трехлетний срок.

Пит Хегсет не назвал причины такого решения, но выразил «глубокую благодарность» адмиралу за 37 лет службы и отметил достижения Холси «в сфере оперативного совершенства и стратегического видения».

Двое собеседников издания, знакомых с этим вопросом, заявили, что Хегсет разочаровался в Холси и хотел, чтобы тот ушел в отставку. «Проверка» стартовала около месяца назад — примерно в то время, когда администрация Трампа начала отдавать приказы об ударах по судам у побережья Венесуэлы, подозреваемых в транспортировке наркотиков.

Неясно, в каком звании Холси уйдет в отставку. Он покинет службу, не дослужив три года, необходимые для выхода в отставку в звании четырехзвездочного адмирала.