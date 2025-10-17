«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»

Компания The Zulu Shipping (или The Zulu Ships Management and Operation–Sole Proprietorship LLC), работающая в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) и оперирующая флотом из более чем десяти танкеров, которые осуществляют морские перевозки нефти на международных рынках, в ответ на связанные с ней публикации на сайте haqqin.az направила в редакцию письмо. В нем утверждается, что компания никогда не занималась перевозкой иранской нефти и не имела никаких контактов с Али Шамхани - сыном одного из руководителей военно-политической элиты Ирана адмирала Мохаммеда Хусейна Шамхани. Как уже сообщалось, руководство и менеджмент компании состоят из граждан Азербайджана, а основателем и генеральным директором компании является Замиг Исмаилов. Напомним, The Zulu Shipping была внесена в санкционный список, введенный правительством США против Ирана 30 июля 2025 года.

В пресс-релизе Министерства финансов США утверждалось, что сеть Шамхани состоит из обширного флота судов, множества компаний-операторов и фиктивных структур, которые «отмывают» миллиарды долларов, полученные от продажи иранской и российской нефти. В письме в редакцию, направленном из офиса Zulu Shipping в Абу-Даби, говорится, что включение компании в санкционный список произошло без каких-либо оснований и доказательств. В настоящее время юристы компании предпринимают необходимые правовые шаги для обжалования санкций. В документе также отмечается, что Zulu Shipping занимается оперированием флота и обеспечением их технического обслуживания. «За все время своей деятельности наша компания никогда не перевозила грузы, принадлежащие Ирану, и не имела никаких прямых или косвенных связей с компаниями, контролируемыми иранскими семьями, - говорится в письме компании. - Указанные суда никогда не заходили в иранские порты и даже не входили в акваторию Персидского залива. Как известно, информация о маршрутах судов и их управлении полностью доступна в международных мониторинговых системах. Но в них нет ни одного подтверждения того, что танкеры, находящиеся под коммерческим управлением Zulu Shipping, заходили в порты Исламской Республики Иран».

Учитывая тот факт, что руководство компании Zulu Shipping категорически отрицает свое участие в транспортировке иранской нефти, редакция haqqin.az повторно изучила документы Министерства финансов США и его управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Как выяснилось, в этих документах действительно не содержится доказательств, подтверждающих связь компании с сетью Шамхани или ее участие в транспортировке иранской нефти. По этой причине остается неясным, на основании каких данных Министерство финансов США включило Zulu Shipping и управляемые ею суда в санкционный пакет. Между тем ряд зарубежных СМИ, указывающих в своих публикациях, что компания Zulu Shipping входит в сеть Шамхани, ссылаются именно на решение американского финансового ведомства. Источник haqqin.az, хорошо знакомый с международным рынком морских перевозок, сообщил, что в условиях усиливающегося санкционного режима против России и Ирана крупные игроки рынка нередко используют давление и дезинформацию, чтобы вытеснить конкурентов. Особенно если речь идет о небольших компаниях. Не исключено, что этот фактор сыграл свою роль в том, что имя Zulu Shipping оказалось связано с сетью Шамхани. В пресс-релизе Министерства финансов США также утверждалось, что Zulu Shipping якобы связана с зарегистрированной в ОАЭ компанией Fractal Marine DMCC, входящей в сеть Шамхани. Американская сторона обосновывала это утверждение тем, что ряд судов, ранее находившихся под управлением Fractal Marine, теперь контролируется Zulu Shipping. Однако руководство Zulu Shipping решительно отвергает и это утверждение.