Сабина Алиева на острове Мальта

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в международной конференции на тему «Поддержка надлежащего управления в сложный период: роль омбудсмена», прошедшей на Мальте.

В мероприятии, в котором приняли участие представители государственных и правительственных структур Мальты, омбудсмены и национальные институты по правам человека иностранных государств, омбудсмен Азербайджана в своем выступлении отметила, что укрепление принципов этичного управления и хорошего администрирования является одной из актуальных задач современности с точки зрения сохранения общественного доверия.

В своем выступлении Сабина Алиева подчеркнула, что усиление управленческой этики укрепляет доверие общества к деятельности государственных органов и обеспечивает устойчивость хорошего управления. Она также отметила, что продвижение принципов верховенства закона и уважения к правам человека наряду с управленческой этикой являются одними из ключевых направлений деятельности институтов омбудсмена.

Омбудсмен подчеркнула, что в Азербайджане укрепление принципов деловой управленческой этики и хорошего администрирования является важным направлением государственной политики и что аппарат омбудсмена последовательно действует в этом направлении, внося вклад в реализацию мероприятий, предусмотренных государственными программами и национальными планами действий.

Сабина Алиева отметила, что в ежегодных докладах, а также в запросах, предложениях и рекомендациях, направляемых соответствующим государственным структурам, нашли отражение важные шаги, направленные на укрепление принципов добросовестности, прозрачности и хорошего управления.

Она также заявила, что в современном мире процессы глобализации и развитие технологий, особенно в сфере искусственного интеллекта, делают обеспечение управленческой этики еще более актуальным. Омбудсмен подчеркнула, что в ответ на эти вызовы реализуются инициативы, направленные на повышение информированности общества и упрощение возможностей граждан обращаться к государственным структурам с использованием цифровых ресурсов.

В рамках визита президент Республики Мальта Мириам Спитери-Дебоно приняла Сабину Алиеву и других участников конференции.

Кроме того, омбудсмен провела ряд встреч с официальными лицами, участвовавшими в конференции.

