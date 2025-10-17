Сабина Алиева на острове Мальта

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в международной конференции на тему «Поддержка надлежащего управления в сложный период: роль омбудсмена», прошедшей на Мальте.

В мероприятии, в котором приняли участие представители государственных и правительственных структур Мальты, омбудсмены и национальные институты по правам человека иностранных государств, омбудсмен Азербайджана в своем выступлении отметила, что укрепление принципов этичного управления и хорошего администрирования является одной из актуальных задач современности с точки зрения сохранения общественного доверия.

В своем выступлении Сабина Алиева подчеркнула, что усиление управленческой этики укрепляет доверие общества к деятельности государственных органов и обеспечивает устойчивость хорошего управления. Она также отметила, что продвижение принципов верховенства закона и уважения к правам человека наряду с управленческой этикой являются одними из ключевых направлений деятельности институтов омбудсмена.

Омбудсмен подчеркнула, что в Азербайджане укрепление принципов деловой управленческой этики и хорошего администрирования является важным направлением государственной политики и что аппарат омбудсмена последовательно действует в этом направлении, внося вклад в реализацию мероприятий, предусмотренных государственными программами и национальными планами действий.