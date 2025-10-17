Госслужба собрала молодежь Хачмаза

По инициативе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и при поддержке Исполнительной власти Хачмазского района в Центре Гейдара Алиева прошла встреча на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь — здоровая молодежь, здоровое будущее».

Начальник управления допризывной подготовки госслужбы полковник-лейтенант Физули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи в военное время, о мерах, направленных на поддержание высокого физического и психологического состояния будущих солдат, подробно проинформировал о провозглашении 2025 года в Азербайджане Годом Конституции и Суверенитета.

Как рассказали в госслужбе, с вступительным словом выступил глава районной исполнительной власти Эльнур Рзаев, отметив, что подобные мероприятия положительно влияют на развитие чувства патриотизма среди молодежи.

Начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям госслужбы Парвиз Садраддинов дал рекомендации и советы молодым людям, готовящимся к поступлению в университеты. Он также предоставил подробную информацию об образовании за рубежом, отсрочке по учебе и цифровизации ряда услуг.

Затем начальник Хачмазского районного отделения госслужбы полковник-лейтенант Джейхун Асадов рассказал об основных аспектах воинского учета, медицинской аттестации, правах и обязанностях призывников, а также ответил на интересующие участников вопросы.

В мероприятии также приняли участие ветераны Второй Карабахской войны и члены семей шехидов, которые поделились своими впечатлениями.

«Аналогичные мероприятия были организованы и в ряде других районов Азербайджана. Данную практику планируется продолжать», - сказали в госслужбе.