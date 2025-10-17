Индия тестирует нефть

USD 1.7000
Индийские нефтеперерабатывающие предприятия впервые приобрели крупную партию гайанской нефти у американской компании ExxonMobil, сообщили источники агентства Reuters.

По их данным, крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии – Indian Oil Corp. и Hindustan Petroleum Corp. – приобрели 4 млн баррелей гайанской сырой нефти марки Golden Arrowhead. Поставка в рамках первой подобной сделки запланирована на конец 2025 или начало 2026 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность прекратить закупки российской нефти. В то же время официальный представитель МИД Индии сообщил, что ведомство не располагает информацией о контактах между Моди и Трампом за последние сутки. В сфере импорта энергоносителей Нью-Дели ориентируется на интересы своих потребителей, подчеркнул представитель.

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4867
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3201
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7253
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2587
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4125
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2398
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1400
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1574
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10354
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3044
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5131

