Индия тестирует нефть

По их данным, крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии – Indian Oil Corp. и Hindustan Petroleum Corp. – приобрели 4 млн баррелей гайанской сырой нефти марки Golden Arrowhead. Поставка в рамках первой подобной сделки запланирована на конец 2025 или начало 2026 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность прекратить закупки российской нефти. В то же время официальный представитель МИД Индии сообщил, что ведомство не располагает информацией о контактах между Моди и Трампом за последние сутки. В сфере импорта энергоносителей Нью-Дели ориентируется на интересы своих потребителей, подчеркнул представитель.