Турецкая лира упала до минимума

11:47 566

В пятницу, 17 октября, турецкая лира подешевела на 0,2%, до 41,95 за доллар. С начала года она стала дешевле на 16%, и курс продолжает падать уже 15 недель подряд, пишет Lenta.ru. 

 

«В обрушении лиры нет ничего удивительного — с 2023 года валюта в среднем почти через день достигала исторического минимума по отношению к доллару США. Для инвесторов важны две вещи: во-первых, достаточно ли у Центрального банка резервов для упорядоченного обесценивания валюты; во-вторых, скорость этого обесценивания», — пояснил старший портфельный консультант East Capital Group (шведская компания по управлению активами – ред.) Эмре Акчакмак.

Турецкое правительство стремится к тому, чтобы потери лиры были ниже уровня потребительской инфляции. Несмотря на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в сентябре, курс валюты продолжал медленно снижаться. Центральный банк страны «может снизить» темпы обесценивания лиры, чтобы помочь в борьбе с инфляцией, не прибегая к повышению реальных процентных ставок, допустили экономисты Morgan Stanley (американская международная финансовая компания, предоставляющая услуги в области инвестиционного банкинга, управления активами и ценными бумагами – ред.).

Отмечается, что годовая инфляция в Турции ускорилась в сентябре впервые более чем за год.

