USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Полиция задержала ясамальских стрелков

Инара Рафикгызы
11:49 671

Два человека были задержаны полицейскими в связи со стрельбой, произошедшей накануне в Ясамальском районе.

16 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Ясамальском районе двое ранее судимых лиц получили ранения в результате выстрелов из огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления — 36-летнего Эльгюна Джабраилова и 38-летнего Руфата Газирова. У задержанных были изъяты пистолет Макарова, пять патронов и наркотические вещества.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4867
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3209
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7257
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2587
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4126
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2402
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1401
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1576
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10357
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3044
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5131

ЭТО ВАЖНО

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4867
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3209
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7257
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2587
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4126
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2402
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1401
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1576
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10357
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3044
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5131
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться