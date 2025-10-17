Полиция задержала ясамальских стрелков

Два человека были задержаны полицейскими в связи со стрельбой, произошедшей накануне в Ясамальском районе.

16 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Ясамальском районе двое ранее судимых лиц получили ранения в результате выстрелов из огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления — 36-летнего Эльгюна Джабраилова и 38-летнего Руфата Газирова. У задержанных были изъяты пистолет Макарова, пять патронов и наркотические вещества.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.