В Баку столкнулись два автобуса

заявления МЧС И TƏBİB
Ульвия Худиева
12:04 607

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на Балаханском шоссе в Бинагадинском районе столицы. Сообщалось, что один из водителей оказался зажат в салоне автобуса.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, на место происшествия были направлены спасатели службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что произошло столкновение автобусов Iveco и SAZZ. В результате ДТП водитель автобуса Iveco оказался зажат в деформированном салоне.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли водителя Валеха Сулейманова и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В TƏBİB заявили, что в результате столкновения двух автобусов в Бинагадинском районе Баку пострадали 7 человек. В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из-за столкновения двух автобусов. Бригада скорой помощи госпитализировала 7 человек с различными телесными повреждениями в Сабунчинский медицинский центр. В отделении неотложной помощи им была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время лечение одного из пострадавших продолжается в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Один человек был перевезен в Клинический медицинский центр для получения специализированной помощи.

Пятеро мужчин, состояние которых признано удовлетворительным, отпущены домой для амбулаторного лечения.

