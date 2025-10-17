В Баку столкнулись два автобуса

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на Балаханском шоссе в Бинагадинском районе столицы. Сообщалось, что один из водителей оказался зажат в салоне автобуса.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, на место происшествия были направлены спасатели службы спасения особого риска МЧС.