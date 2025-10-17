В Баку столкнулись два автобуса

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на Балаханском шоссе в Бинагадинском районе столицы. Сообщалось, что один из водителей оказался зажат в салоне автобуса.
Как сообщили в МЧС Азербайджана, на место происшествия были направлены спасатели службы спасения особого риска МЧС.
Было установлено, что произошло столкновение автобусов Iveco и SAZZ. В результате ДТП водитель автобуса Iveco оказался зажат в деформированном салоне.
Спасатели с помощью специального оборудования извлекли водителя Валеха Сулейманова и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
В TƏBİB заявили, что в результате столкновения двух автобусов в Бинагадинском районе Баку пострадали 7 человек. В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из-за столкновения двух автобусов. Бригада скорой помощи госпитализировала 7 человек с различными телесными повреждениями в Сабунчинский медицинский центр. В отделении неотложной помощи им была оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время лечение одного из пострадавших продолжается в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Один человек был перевезен в Клинический медицинский центр для получения специализированной помощи.
Пятеро мужчин, состояние которых признано удовлетворительным, отпущены домой для амбулаторного лечения.