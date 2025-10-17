USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Украина «выбивает» российскую энергетику дронами

11:56

Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и почти ежедневно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, что уже привело к дефициту топлива и перебоям в снабжении. Об этом сообщает Politico.

Как указывается в публикации, на ранних этапах войны российские удары по украинской территории, включая объекты энергетической инфраструктуры, в основном оставались без ответной реакции. В настоящее время ситуация меняется – Украина наращивает производство дальнобойных беспилотников и ракет, а также почти ежедневно наносит удары по целям на территории России.

По данным BBC Украины, с начала года были поражены 21 из 38 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, что временно вывело из строя порядка 38% перерабатывающих мощностей. Удары, помимо НПЗ, затрагивают электростанции и подстанции, что уже вызвало перебои в снабжении и дефицит бензина, а также потребовало увеличения импорта топлива из Беларуси.

Украинская сторона рассматривает такие действия как элемент стратегии сдерживания, направленной на то, чтобы нанесение ущерба российской инфраструктуре вынудило Кремль задуматься о прекращении атак. Киев активно развивает собственные оборонные технологии, включая новые образцы ударных беспилотников и крылатых ракет, которые, по словам президента Украины, уже применяются против целей в глубине территории России.

Кроме того, отмечается расширение взаимодействия с американскими разведывательными структурами, предоставляющими как информацию для целеуказания, так и данные об оценке намерений противника. Как сообщил один из украинских собеседников изданий, «наиболее важно понимание целей России и помощь в вопросах противовоздушной обороны».

