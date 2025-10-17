Зеленский встретился с производителями F-16 и Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Вашингтоне, США, сообщил, что обсудил перспективы сотрудничества и защиту Украины с производителем F-16 - оборонной компанией Lockheed Martin, пишет УНН.

«Встреча с представителями оборонной компании Lockheed Martin. Обсудили наши перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16», - написал Зеленский в соцсетях.

По словам украинского президента, «Россия наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы», и именно сейчас Украина нуждается в укреплении своей противовоздушной обороны. Лидер Украины подчеркнул, что его страна понимает конкретные шаги, которые необходимы для усиления, и работает с партнерами на всех уровнях.

Затем Владимир Зеленский выразил благодарность Lockheed Martin и Соединенным Штатам Америки за помощь Украине.

Также президент Украины Владимир Зеленский в ходе начавшегося визита в Вашингтон встретился с представителями военно-промышленной компании Raytheon, которая производит системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.