USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Зеленский встретился с производителями F-16 и Patriot

Фото
12:06 220

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Вашингтоне, США, сообщил, что обсудил перспективы сотрудничества и защиту Украины с производителем F-16 - оборонной компанией Lockheed Martin, пишет УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями оборонной компании Lockheed Martin.

«Встреча с представителями оборонной компании Lockheed Martin. Обсудили наши перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16», - написал Зеленский в соцсетях.

По словам украинского президента, «Россия наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы», и именно сейчас Украина нуждается в укреплении своей противовоздушной обороны. Лидер Украины подчеркнул, что его страна понимает конкретные шаги, которые необходимы для усиления, и работает с партнерами на всех уровнях.

Затем Владимир Зеленский выразил благодарность Lockheed Martin и Соединенным Штатам Америки за помощь Украине.

Также президент Украины Владимир Зеленский в ходе начавшегося визита в Вашингтон встретился с представителями военно-промышленной компании Raytheon, которая производит системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями военно-промышленной компании Raytheon

«Стороны обсудили производственные способности компании Raytheon, возможные пути сотрудничества для укрепления ПВО и увеличения дальнобойных возможностей Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский также обсудил с представителями компании возможность совместного американско-украинского производства вооружения.

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4869
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3221
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7258
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2587
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4126
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2409
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1401
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1577
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10360
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3045
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5131

ЭТО ВАЖНО

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4869
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3221
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7258
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2587
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4126
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2409
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1401
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1577
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10360
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3045
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5131
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться