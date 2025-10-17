Турция об отношениях Сирии и России

Анкара считает, что сирийские власти должны самостоятельно определять подход к развитию двусторонних отношений с Россией, сообщили в МИД Турции газете «Коммерсант».

«Турция проводит активную политику развития взаимодействия между сирийским правительством и международным сообществом для обеспечения постоянной поддержки национальных усилий по установлению стабильности и безопасности в Сирии», – сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

При этом, как подчеркнул собеседник издания, Анкара выступает за «двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и учете интересов между сирийским правительством и любой третьей страной».

«При этом, естественно, сирийское правительство само решает, как подходить к двусторонним отношениям с Российской Федерацией и как их выстраивать», – указал источник в министерстве.

Ранее агентство Reuters сообщило, что обещание президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа российскому лидеру Владимиру Путину в ходе недавней встречи в Москве соблюдать все ранее достигнутые соглашения между арабской республикой и РФ подразумевает сохранение Москвой двух ключевых военных объектов — авиабазы Хмеймим и морской базы в Тартусе. Кроме того, Россия поддерживает военное присутствие в аэропорту Камышлы на северо-востоке страны, близ границ с Турцией и Ираком.

Кроме того, согласно информации агентства, аш-Шараа поднял на встрече вопрос возвращения российских войск на юг Сирии с целью противостояния давлению Израиля, требующего расширения демилитаризованной зоны.