USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Турция об отношениях Сирии и России

12:11 186

Анкара считает, что сирийские власти должны самостоятельно определять подход к развитию двусторонних отношений с Россией, сообщили в МИД Турции газете «Коммерсант».

«Турция проводит активную политику развития взаимодействия между сирийским правительством и международным сообществом для обеспечения постоянной поддержки национальных усилий по установлению стабильности и безопасности в Сирии», – сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

При этом, как подчеркнул собеседник издания, Анкара выступает за «двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и учете интересов между сирийским правительством и любой третьей страной».

«При этом, естественно, сирийское правительство само решает, как подходить к двусторонним отношениям с Российской Федерацией и как их выстраивать», – указал источник в министерстве.

Ранее агентство Reuters сообщило, что обещание президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа российскому лидеру Владимиру Путину в ходе недавней встречи в Москве соблюдать все ранее достигнутые соглашения между арабской республикой и РФ подразумевает сохранение Москвой двух ключевых военных объектов — авиабазы Хмеймим и морской базы в Тартусе. Кроме того, Россия поддерживает военное присутствие в аэропорту Камышлы на северо-востоке страны, близ границ с Турцией и Ираком.

Кроме того, согласно информации агентства, аш-Шараа поднял на встрече вопрос возвращения российских войск на юг Сирии с целью противостояния давлению Израиля, требующего расширения демилитаризованной зоны.

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4871
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3228
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7258
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2587
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4127
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2410
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1401
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1577
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10362
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3045
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5132

ЭТО ВАЖНО

Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 4871
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
10:24 3228
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 7258
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2587
Секретные операции ЦРУ. К чему это?
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4127
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
Российский солдат расстрелял сослуживцев в Подмосковье
10:16 2410
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш
Учителя, фермеры, виноделы протестуют! И во Франции, и в Бангладеш объектив haqqin.az
03:05 1401
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
В Брюсселе полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом объектив haqqin.az
02:58 1577
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52 10362
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36 3045
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто? все еще актуально
16 октября 2025, 19:57 5132
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться