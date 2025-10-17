USD 1.7000
Смертник протаранил форт пакистанской армии: семеро погибших

Семь пакистанских солдат погибли в пятницу в результате теракта террориста-смертника недалеко от границы с Афганистаном. Об этом сообщили в Reuters.

По информации пакистанских силовых структур, семь военнослужащих погибли в результате атаки на военный лагерь Хадди в северном Вазиристане, еще 13 получили ранения.

Согласно данным службы безопасности, один из террористов на заминированном автомобиле протаранил стену форта, используемого как военный лагерь, а двое других нападавших были уничтожены при попытке проникнуть на территорию.

Местные СМИ сообщают, что около 12 человек пытались прорваться на территорию военного объекта, шесть из них были ликвидированы. Согласно информации, ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группировка «Джаиш аль-Фурсан Мухаммад» (JFM), являющаяся фракцией пакистанского Талибана.

