Лидер британских правых призывает сбивать российские истребители

«Мысль о том, что я занимаю мягкую позицию по этому вопросу, просто абсурдна», — сказал политик в интервью Bloomberg.

Фарадж также поддержал использование замороженных российских активов для помощи Киеву. Он допустил, что, если станет премьер-министром, отправит британских военных в Украину в составе миротворческой миссии ООН.

Внимание к политике Reform UK усилилось на фоне прогнозов о том, что Фарадж может возглавить правительство Великобритании. Их воспринимают всерьез несмотря на то, что сейчас у партии всего пять депутатов в парламенте, а всеобщие выборы состоятся только через четыре года. Соперники Фараджа, включая премьера Кира Стармера, стремятся за счет общественного мнения ослабить позиции Reform.

Фарадж столкнулся с резкой критикой из-за своего интервью 2014 года, в котором заявил, что российский президент Владимир Путин не нравится ему как человек, но он «восхищался им как политическим деятелем». С 2010 по 2014 год Фарадж неоднократно выступал на RT, а когда был депутатом Европарламента, его политические силы несколько раз объединялись с крайне правыми партиями, чтобы голосовать против резолюций, осуждающих Россию.