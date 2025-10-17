USD 1.7000
Лидер британских правых призывает сбивать российские истребители

Лидер правой популистской партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж заявил, что российские военные самолеты, нарушившие воздушное пространство стран НАТО, надо сбивать.

«Мысль о том, что я занимаю мягкую позицию по этому вопросу, просто абсурдна», — сказал политик в интервью Bloomberg.

Фарадж также поддержал использование замороженных российских активов для помощи Киеву. Он допустил, что, если станет премьер-министром, отправит британских военных в Украину в составе миротворческой миссии ООН.

Внимание к политике Reform UK усилилось на фоне прогнозов о том, что Фарадж может возглавить правительство Великобритании. Их воспринимают всерьез несмотря на то, что сейчас у партии всего пять депутатов в парламенте, а всеобщие выборы состоятся только через четыре года. Соперники Фараджа, включая премьера Кира Стармера, стремятся за счет общественного мнения ослабить позиции Reform.

Фарадж столкнулся с резкой критикой из-за своего интервью 2014 года, в котором заявил, что российский президент Владимир Путин не нравится ему как человек, но он «восхищался им как политическим деятелем». С 2010 по 2014 год Фарадж неоднократно выступал на RT, а когда был депутатом Европарламента, его политические силы несколько раз объединялись с крайне правыми партиями, чтобы голосовать против резолюций, осуждающих Россию.

