USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Дожди и грозы прогнозируют в Азербайджане

13:25 1286

В субботу, 18 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 17 на 18 октября и утром местами возможен небольшой моросящий дождь, подует северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем – 19-22° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 75-80% ночью и 55-60% днем.

В некоторых регионах Азербайджана также ожидаются дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни и град. К вечеру осадки в большинстве регионов постепенно прекратятся. В некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 13–16°, днем - 18–23° тепла, в горах ночью 0–5°, днем - 5–9° тепла.

Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 3133
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 3075
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 3470
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
13:52 1030
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза все еще актуально
10:24 5754
Вице-президент США о хвастовстве России
Вице-президент США о хвастовстве России
12:55 2597
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
11:05 3623
Новый учебный центр дзюдо в Шабране
Новый учебный центр дзюдо в Шабране ФОТО, ВИДЕО
09:02 1332
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 5490
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 8119
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2827

ЭТО ВАЖНО

Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 3133
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 3075
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 3470
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
13:52 1030
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза все еще актуально
10:24 5754
Вице-президент США о хвастовстве России
Вице-президент США о хвастовстве России
12:55 2597
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
11:05 3623
Новый учебный центр дзюдо в Шабране
Новый учебный центр дзюдо в Шабране ФОТО, ВИДЕО
09:02 1332
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 5490
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 8119
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2827
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться