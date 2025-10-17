Дожди и грозы прогнозируют в Азербайджане

В субботу, 18 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 17 на 18 октября и утром местами возможен небольшой моросящий дождь, подует северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.