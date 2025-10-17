Орбан обещает Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в пятницу до полудня он намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Magyar Nemzet.

«Вчера вечером я говорил по телефону с американским президентом, но новость просочилась немного раньше», — ответил Орбан на вопрос о том, когда он узнал, что Дональд Трамп и Владимир Путин намерены встретиться в Будапеште.

Накануне Трамп поговорил по телефону с Путиным и анонсировал встречу с российским президентом в столице Венгрии. Когда именно она произойдет, пока не известно.