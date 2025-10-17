Египет недополучает миллиарды из-за хуситов

Египет ежегодно недополучает более $9 млрд доходов от эксплуатации Суэцкого канала из-за действий йеменских мятежников «Ансар Аллах» в Красном море. Об этом заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в ходе выступления в Нью-Дели.

«Мы больше всех пострадали от эскалации в акватории Красного моря: Египет в общей сложности теряет более $9 млрд в год и сталкивается с чистыми убытками», – подчеркнул глава египетского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в настоящее время через Суэцкий канал ежедневно проходят от 20 до 25 судов в обоих направлениях, тогда как до атак йеменских хуситов этот показатель превышал 75 судов в сутки.

Абдель Аты сообщил, что Египет взаимодействует с рядом международных партнеров, включая Россию, ЕС, Индию, Китай и США, с целью урегулирования текущей ситуации.

Доходы страны от эксплуатации Суэцкого канала до нового витка обострения на Ближнем Востоке достигали $10 млрд. Эти поступления остаются одной из ключевых статей доходной части египетского бюджета, а также важным источником валютной выручки. Однако с осени 2023 года доходы снижаются, поскольку многие суда продолжают менять маршрут, опасаясь атак со стороны вооруженных формирований движения «Ансар Аллах» (хуситы), обстреливающих торговые суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива в знак поддержки палестинского движения ХАМАС.

Ранее также сообщалось, что количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, в 2024 году из-за нападений хуситов сократилось на 90% по сравнению с тем же периодом 2023 года.