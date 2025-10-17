Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира

15 октября Западно-Каспийский университет организовал медиатур для журналистов. В ходе мероприятия была представлена информация о достижениях университета за последние годы, новых проектах, международном сотрудничестве и других направлениях деятельности.
Председатель Попечительского совета университета, профессор Гусейн Багиров отметил, что развитие науки и образования, отвечающих вызовам современного мира, является одним из приоритетных направлений Западно-Каспийского университета.
Университет объединяет усилия отечественных и зарубежных специалистов, выстраивая сотрудничество как внутри страны, так и на международном уровне, реализует различные проекты, образовательные программы и научные мероприятия.
Действующий уже 34 года Западно-Каспийский университет сегодня предоставляет очное и заочное образование по 63 специальностям, охватывая около 5000 студентов. В университете функционируют 7 факультетов, 18 кафедр и 11 отделов. Из 275 преподавателей 72 являются докторами наук и профессорами, 42 — доцентами.
Согласно ряду международных аналитических обзоров, Западно-Каспийский университет признан одним из 10 лучших вузов, возникших в новой образовательной среде после распада Советского Союза. Это нашло отражение и в отчетах.
В рейтинге Ассоциации устойчивого развития в высшем образовании (AASHE) университет вошел в число вузов, показавших наивысшие результаты в своих странах. В категории «Наивысшие результаты по странам» — среди университетов, имеющих хотя бы одну оценку STARS, — Западно-Каспийский университет получил общий показатель 65,31 и был удостоен «золотого» рейтинга. Это достижение ставит университет в один ряд с ведущими вузами мира.
В ходе медиатура была представлена презентация об основных направлениях деятельности университета. Было отмечено, что здесь созданы современные и уникальные лаборатории по различным направлениям, ведется последовательная работа по обновлению методики преподавания и приведению ее в соответствие с высшими международными стандартами. Для эффективного проведения досуга студентов действуют спортивный зал, технопарк и клубы. Журналисты также посмотрели видеоролик о деятельности лабораторий и исследовательских центров университета.
В структуре университета функционируют специализированные исследовательские центры: International Center for Materials Sciences and Technology, Life Sciences Resource Center, Economic Research Center, Gender Research Center, Mountain Biodiversity, Landscape and Culture Research Institute, а также Координационный совет Западно-Каспийского университета по научному и образовательному сотрудничеству с азиатскими университетами. Эти центры вносят важный вклад в развитие междисциплинарных исследований и укрепление международного научного сотрудничества.
На мероприятии также было сообщено, что ученые Института исследований горного биоразнообразия, ландшафта и культуры совместно с Международной федерацией альпинизма и скалолазания ООН (UIAA) изучают процессы сокращения и таяния ледников.
В университете действуют также исследовательские лаборатории по генетике и молекулярной биологии, экологическим и биоразнообразным исследованиям, анализу лесного роста и дендрохронологии, гидробиологии, химии и мониторингу окружающей среды, механике и инженерии робототехники, производству умных материалов, физике и электронике, а также дизайн-мастерская.
В настоящее время ведется работа по созданию лабораторий анализа данных и испытаний искусственного интеллекта. С точки зрения цифровизации, в университете функционирует более 10 компьютерных лабораторий, и он является одним из самых оснащенных компьютерами вузов Азербайджана.
В технопарке университета был разработан модуль искусственного интеллекта XSERON. Команда выпускников университета под названием DEC стала победителем конкурса «Социально ориентированные технологии» на аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST Азербайджан-2023.
В декабре 2022 года команда Западно-Каспийского университета одержала победу в соревновании Product Owner’s Marathon, а также вошла в число победителей хакатона Qarabağ GreenTech. В рамках фестиваля STEAM Азербайджан-2022 две команды университета заняли первое место, одна — второе, а команда Школы Западно-Каспийского университета также стала победителем, заняв первое место.
Материалы международной конференции, организованной Западно-Каспийским университетом, были индексированы в авторитетной международной научной базе данных SCOPUS.
Еще одним успешным проектом университета стала публикация 12 научных журналов. Было сообщено, что два из этих журналов публикуются уже более 30 лет. В этих журналах размещаются статьи известных ученых со всего мира, и все материалы доступны для широкой аудитории.
Багиров ответил на вопросы журналистов по поводу публикации журналов: «В Азербайджане всего два конференционных мероприятия были включены в SCOPUS — одно научное, другое посвящено горам. К концу этого года или началу следующего все журналы будут опубликованы. Они будут открытыми, то есть бесплатными».
На мероприятии также была представлена информация о проектах, связанных с обучением за рубежом. Было отмечено, что эти программы предоставляют возможности участия в краткосрочных и долгосрочных образовательных проектах за границей. В настоящее время студенты Западно-Каспийского университета могут обучаться в ведущих вузах таких стран, как Чехия, Польша, Латвия, Румыния, Турция и Ирландия — в рамках программ обмена Erasmus+ и «Мевлана». Отбор студентов проводится в несколько этапов, а все расходы полностью покрываются.
Западно-Каспийский университет реализует проекты двойного диплома совместно с Университетом Ковентри (Великобритания), Лондонской школой бизнеса и финансов в Сингапуре, швейцарским университетом UBIS и чешским университетом NEWTON.
С 1992 года университет является членом Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО, с 1996 года — Европейского фонда развития управления, с 1999 года — Сети университетов стран Черноморского региона.
Также университет входит в Ассоциацию европейских исследований по Кавказу, Ассоциацию политических исследований, Ассоциацию европейской философии науки, Сеть решений устойчивого развития ООН, Международную ассоциацию университетов, Международную федерацию альпинизма и скалолазания, Программу горного сотрудничества ООН, Ассоциацию управленцев в сфере международного образования, а также в ряд других международных организаций, советов и объединений.