Мехтиев пришел к следователю с тростью

Помещенный под домашний арест бывший руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев снова дал показания в рамках расследования, проводимого Главным следственным управлением Службы государственной безопасности.

Как сообщает издание «Гюнюнсеси.инфо», Мехтиев почти семь часов отвечал на вопросы следователей.

Экс-глава Администрации президента пришел к следователям с тростью, его сопровождал назначенный государством адвокат Заур Абыев.

Ранее Сабаильский районный суд отправил Рамиза Мехтиева под домашний арест на 4 месяца. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).

