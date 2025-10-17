Гарантии Путину по-венгерски

USD 1.7000
Венгрия с уважением примет президента России Владимира Путина, когда он приедет на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РБК.

Он отметил, что Путин сможет беспрепятственно приехать в Венгрию и покинуть страну.

«Разумеется, мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке. Венгрия — самая безопасная страна в Европе и одна из самых безопасных стран в мире», — сказал Сийярто, сообщает «Коммерсант».

Накануне, 16 октября, прошли телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По их итогам глава Белого дома сообщил о договоренности провести встречу с российским президентом в столице Венгрии Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что намечена такая встреча. По его словам, венгерскую столицу в качестве места проведения предложил глава Белого дома Дональд Трамп, а российский президент Владимир Путин согласился.

Сийярто 17 октября говорил по телефону с главой МИД России Сергей Лавровым и с Ушаковым, с американской стороны — с госсекретарем Марко Рубио.

Венгрия была выбрана для проведения готовящегося саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за ее суверенной позиции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Такие решения принимаются обоюдно. В данном случае Венгрия, как страна, НАТО и ЕС принимают особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение», — рассказал Песков.

На вопрос, когда Путин отправится в Венгрию, Песков пояснил, что пока есть «только воля президентов провести встречу».

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Господин Орбан тоже говорил о том, что имеет в виду переговорить с Путиным. Вот этот телефонный разговор состоялся», - сказал Песков.

По словам Виктора Орбана, встреча сторон может состояться в течение ближайших двух недель. Точная дата саммита пока не определена.

Стоит отметить, что Венгрия — страна-подписант Римского статута — основополагающего документа о Международном уголовном суде (МУС). В 2023 году этот орган выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

