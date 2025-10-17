Трамп повысил голос на Путина и отменил обед

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в аляскинском Анкоридже несколько раз повышал голос и грозил прервать переговоры. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

Как отмечает издание, встреча началась с рукопожатия и «широкой трамповской улыбки», однако за закрытыми дверями «теплота быстро улетучилась». По данным источников, российский лидер отклонил предложение США о смягчении санкционного давления в обмен на прекращение огня. При этом, как уточняется, на переговорах присутствовали лишь несколько советников. Путин, по словам собеседников FT, настаивал на том, что война может завершиться лишь при условии выполнения Украиной требований Москвы.

Впоследствии, как пишет газета, президент России упомянул русских князей, в том числе Рюрика и Ярослава Мудрого, а также казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого.

По данным источников издания, Трампа подобный поворот застал врасплох – он несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил покинуть переговоры. В конечном итоге президент США прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации в расширенном составе планировали обсудить вопросы экономического взаимодействия. Об отмене обеда в день саммита ранее сообщал телеканал NBC.

Встреча президентов России и США прошла в Анкоридже 15 августа. По ее завершении Трамп охарактеризовал саммит как «очень хороший». Однако позднее американский лидер неоднократно высказывал недовольство действиями Москвы и заявлял о возможности введения новых санкций. В сентябре он заявил, что Украина способна вернуть утраченные территории и «может быть, даже пойти дальше», а потому «должна действовать».

На фоне этих заявлений в Вашингтоне развернулась дискуссия о потенциальных поставках Киеву крылатых ракет «Томагавк» и других видов вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский, с которым у Трампа в феврале произошла публичная перепалка, в августе посетил США и провел с главой Белого дома несколько бесед – как в личном формате, так и в присутствии других мировых лидеров. Следующий визит Зеленского в Вашингтон запланирован на 17 октября.

Накануне поездки состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в ходе которого стороны договорились о проведении новой встречи. Как ранее сообщал Кремль, она может пройти в Будапеште – это место предложила американская сторона. Сам Трамп не исключил, что переговоры с российским лидером состоятся в течение ближайших двух недель.