USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Стартует конкурс «EY Предприниматель года» при поддержке Банка ABB

14:53 217

Компания EY Азербайджан при поддержке Банка ABB объявила о начале приема заявок на участие в конкурсе «EY Предприниматель года», который проводится в Азербайджане уже в седьмой раз. К участию приглашаются предприниматели и владельцы бизнеса, демонстрирующие лидерство, устойчивый рост и вклад в развитие своей отрасли.

Конкурс «EY Предприниматель года» — одно из самых престижных международных бизнес-соревнований, которое проводится почти 40 лет и охватывает более 60 стран и 145 городов по всему миру. Подать заявку на участие в национальном этапе можно до 30 декабря 2025 года.

Победитель будет объявлен в начале 2026 года. Оценка участников проводится независимым жюри по ключевым критериям — рост выручки и прибыли, инновационность и креативность, лидерские качества, а также внимание к социальной ответственности и устойчивому развитию. Победитель национального этапа представит Азербайджан на международном финале EY World Entrepreneur Of The Year, который состоится в мае 2026 года в Монако.

Банк ABB поддерживает конкурс уже в седьмой раз, подтверждая свою приверженность развитию предпринимательства, инноваций и лидерства. Цель программы — поощрение достижений азербайджанских бизнесменов и укрепление деловой экосистемы страны. За последние годы более 70 предпринимателей стали участниками конкурса, получили возможность расширить деловые связи, обменяться идеями и войти в сообщество ведущих предпринимателей Азербайджана.

Председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов отметил: «Банк ABB неизменно поддерживает предпринимательство, инновации и дух лидерства. Наше участие в программе «EY Предприниматель года» в качестве генерального спонсора уже в седьмой раз — яркое подтверждение этой миссии. Конкурс знакомит общество с историями успеха бизнес-лидеров и вдохновляет новое поколение предпринимателей. Мы рады вносить вклад в развитие бизнес-экосистемы страны через подобные инициативы».

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Более подробную информацию о современных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, в Информационном центре по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка ABB в социальных сетях.

Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 3142
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 3100
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 3477
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
13:52 1037
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза все еще актуально
10:24 5762
Вице-президент США о хвастовстве России
Вице-президент США о хвастовстве России
12:55 2606
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
11:05 3626
Новый учебный центр дзюдо в Шабране
Новый учебный центр дзюдо в Шабране ФОТО, ВИДЕО
09:02 1334
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 5493
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 8121
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2829

ЭТО ВАЖНО

Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 3142
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 3100
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 3477
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
13:52 1037
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза все еще актуально
10:24 5762
Вице-президент США о хвастовстве России
Вице-президент США о хвастовстве России
12:55 2606
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
11:05 3626
Новый учебный центр дзюдо в Шабране
Новый учебный центр дзюдо в Шабране ФОТО, ВИДЕО
09:02 1334
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 5493
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 8121
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2829
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться