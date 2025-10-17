Курды вливаются в армию Сирии

«Командующий» «Сирийскими демократическими силами» (СДС) Мазлум Абди объявил о достижении предварительного соглашения с Дамаском о включении курдских милиций и парамилитарных групп на северо-востоке Сирии в состав сирийской армии и структур безопасности.

По словам Абди, «СДС» будут интегрированы в армию как единое подразделение, действующее на севере страны. Командиры и бойцы получат должности в Министерстве обороны и в военном командовании. Курдские силы безопасности региона войдут в состав национальных агентств под управлением Министерства внутренних дел.

Также стороны договорились обсудить вопросы децентрализации и распределения полномочий между центром и провинциями в рамках единого сирийского государства. Абди отметил, что Турция не будет вмешиваться в дела северной Сирии и проявит гибкость в отношении присоединения «СДС» к вооруженным силам страны.