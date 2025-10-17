Охота на журналиста

Рануччи находился под защитой полиции с 2014 года из-за угроз мафии.

Сам журналист не пострадал. Детонация произошла спустя 20 минут после того, как он прошел мимо машины и зашел к себе домой. «Взрыв был очень сильный, но за исключением испуга все в порядке», — сказал Рануччи.

Эксперты оценили вес заложенной взрывчатки в 1 кг. Предварительное расследование показало, что взрывное устройство было заложено между автомобилем и воротами. Передняя часть машины в результате взрыва полностью разрушена, а стоявший рядом автомобиль его дочери поврежден. Взрыв также повредил соседний дом.

Рануччи рассказал, что его сын припарковал машину на этом месте накануне, 16 октября, в обеденное время.

На случившееся отреагировали власти Италии. Премьер-министр Джорджа Мелони выразила полную солидарность с журналистом и назвала взрыв «грубым актом запугивания». Министр внутренних дел Маттео Пиантедози, в свою очередь, поручил полиции усилить меры для защиты журналиста и его семьи.

Сигфридо Рануччи родился в 1961 году в Риме. Окончил литературный факультет университета «Ла Сапиенца» и начал журналистскую карьеру в газете Paese Sera. Освещал теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Позднее он сконцентрировался на расследовании деятельности итальянской мафии. Писал на тему незаконной утилизации отходов со стороны торговцев оружия, а также рассказал о связях босса «Коза ностры» с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

С 2017 года ведет телевизионную программу Report на канале Rai в жанре журналистских расследований. С 2020-го — заместитель гендиректора этого телеканала.