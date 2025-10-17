Ганнибал вышел на свободу

Суд Ливана постановил освободить из-под стражи под залог в $11 млн Ганнибала Каддафи – сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942–2011). Об этом журналистам сообщил адвокат подзащитного, передает ТАСС.

Он уточнил, что решение было принято по итогам допроса, состоявшегося 17 октября во Дворце правосудия.

Пятидесятилетний Ганнибал Каддафи находился под арестом в Ливане с 2015 года. Он был похищен движением «Амаль» на территории соседней Сирии, где проживал в статусе политического изгнанника, а затем передан ливанским правоохранительным органам. В 2017 году ему было предъявлено обвинение в сокрытии информации о судьбе шиитского имама Мусы Садра, пропавшего без вести в Ливии в 1978 году.