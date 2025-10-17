AzerGold принял участие в 5-й юбилейной выставке Rebuild Karabakh

Закрытое акционерное общество AzerGold приняло участие в 5-й, юбилейной Азербайджанской международной выставке восстановления, реконструкции и развития Карабах а – Rebuild Karabakh, проходившей с 14 по 16 октября в Бакинском Экспо-Центре.

На стенде компании были представлены презентации проектов, реализуемых на территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, освобожденных от оккупации под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Посетителям стенда были представлены подробные сведения о направлениях деятельности ЗАО AzerGold, его вкладе в экономику Азербайджана, а также о реализуемых в зонах добычи социальных проектах. Информация была представлена с использованием цифровых и аудиовизуальных материалов, а также печатной продукции.

Участникам выставки также предоставили информацию о текущем состоянии и перспективах геологоразведочных работ, проводимых на золоторудном месторождении «Зод», на проявлениях золота, хрома и ртути в участках «Тутхун» и «Шорбулаг», расположенных в Кельбаджарском районе Восточно-Зангезурского экономического региона.

Представленные ЗАО AzerGold коллекционные золотые и серебряные монеты, а также золотые слитки вызвали большой интерес у местных и зарубежных посетителей выставки.