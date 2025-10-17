USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

AzerGold принял участие в 5-й юбилейной выставке Rebuild Karabakh

15:10 204

Закрытое акционерное общество AzerGold приняло участие в 5-й, юбилейной Азербайджанской международной выставке восстановления, реконструкции и развития Карабаха – Rebuild Karabakh, проходившей с 14 по 16 октября в Бакинском Экспо-Центре.

На стенде компании были представлены презентации проектов, реализуемых на территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, освобожденных от оккупации под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Посетителям стенда были представлены подробные сведения о направлениях деятельности ЗАО AzerGold, его вкладе в экономику Азербайджана, а также о реализуемых в зонах добычи социальных проектах. Информация была представлена с использованием цифровых и аудиовизуальных материалов, а также печатной продукции.

Участникам выставки также предоставили информацию о текущем состоянии и перспективах геологоразведочных работ, проводимых на золоторудном месторождении «Зод», на проявлениях золота, хрома и ртути в участках «Тутхун» и «Шорбулаг», расположенных в Кельбаджарском районе Восточно-Зангезурского экономического региона.

Представленные ЗАО AzerGold коллекционные золотые и серебряные монеты, а также золотые слитки вызвали большой интерес у местных и зарубежных посетителей выставки.

На стенде была представлена уникальная золотая монета «100 лет и наследие, превосходящее время», выпущенная по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева с использованием современной технологии Smartminting в 3D-формате. Также была продемонстрирована коллекция из 12 видов золотых и 5 видов серебряных памятных монет, отражающих историю, культуру и искусство Азербайджана, включая монеты «Карабахский ковер – Челеби», «Жемчужины Карабаха», «Шуша», «Хуршидбану Натаван» и новые золотые и серебряные монеты «Лачин».

Кроме того, в рамках выставки впервые была представлена концепция дизайна золотой коллекции «Победа», посвященной 5-летию славной Победы в Отечественной войне, общественное представление которой запланировано накануне Дня Победы.

Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 3146
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 3107
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 3483
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
13:52 1040
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза все еще актуально
10:24 5763
Вице-президент США о хвастовстве России
Вице-президент США о хвастовстве России
12:55 2612
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
11:05 3629
Новый учебный центр дзюдо в Шабране
Новый учебный центр дзюдо в Шабране ФОТО, ВИДЕО
09:02 1334
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 5494
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 8121
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2830

ЭТО ВАЖНО

Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 3146
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 3107
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 3483
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
13:52 1040
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза все еще актуально
10:24 5763
Вице-президент США о хвастовстве России
Вице-президент США о хвастовстве России
12:55 2612
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
11:05 3629
Новый учебный центр дзюдо в Шабране
Новый учебный центр дзюдо в Шабране ФОТО, ВИДЕО
09:02 1334
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 5494
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 8121
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2830
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться