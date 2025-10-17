USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Нарышкин из Самарканда о «Томагавках»

15:19 658

Москва воспринимает возможную передачу Киеву американских ракет «Томагавк» как враждебный шаг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Чиновник пообщался с журналистами после совещания глав разведок стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча состоялась в Самарканде.

«Это (отправка «Томагавк» в Украину) существенным образом повысит риски в сфере безопасности не только европейской, но и мировой в целом», — подчеркнул Нарышкин.

16 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в том числе обсудив возможную отправку «Томагавк» в Украину. Как рассказал глава Белого дома, его российскому коллеге не понравилась эта идея.

Газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп после беседы с президентом России Владимиром Путиным дал понять, что не планирует в ближайшее время передавать крылатые ракеты Киеву.

По данным агентства Bloomberg, президента Украины Владимира Зеленского встревожила смена позиции его американского коллеги относительно поставок Киеву ракет «Томагавк».

Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 3146
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 3110
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 3483
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
13:52 1041
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза
Рамиза Мехтиева убирают из Совбеза все еще актуально
10:24 5764
Вице-президент США о хвастовстве России
Вице-президент США о хвастовстве России
12:55 2613
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
11:05 3629
Новый учебный центр дзюдо в Шабране
Новый учебный центр дзюдо в Шабране ФОТО, ВИДЕО
09:02 1335
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
Тамара Хаддад в интервью haqqin.az: «Мира не будет… ХАМАС живее всех живых»
01:52 5494
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани
Нетаньяху уйдет, а Путин на грани разбираем с Игорем Семиволосом
01:28 8124
«Бумажный мир» не лучше реальной войны
«Бумажный мир» не лучше реальной войны Дмитрий Дубов и Дмитрий Шушарин в студии haqqin.az; все еще актуально
01:01 2830

