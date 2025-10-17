Нарышкин из Самарканда о «Томагавках»

Москва воспринимает возможную передачу Киеву американских ракет «Томагавк» как враждебный шаг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Чиновник пообщался с журналистами после совещания глав разведок стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча состоялась в Самарканде.

«Это (отправка «Томагавк» в Украину) существенным образом повысит риски в сфере безопасности не только европейской, но и мировой в целом», — подчеркнул Нарышкин.

16 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в том числе обсудив возможную отправку «Томагавк» в Украину. Как рассказал глава Белого дома, его российскому коллеге не понравилась эта идея.

Газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп после беседы с президентом России Владимиром Путиным дал понять, что не планирует в ближайшее время передавать крылатые ракеты Киеву.

По данным агентства Bloomberg, президента Украины Владимира Зеленского встревожила смена позиции его американского коллеги относительно поставок Киеву ракет «Томагавк».