Европейцы сделали вид, что все нормально

Санкционные меры Евросоюза в отношении президента России Владимира Путина не предусматривают запрета на въезд в страны объединения. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, сообщает РБК.

«Встреча не подтверждена, и мы не будем комментировать гипотетические варианты, но запретов на въезд как таковых нет», — сказала она, отвечая на вопрос о возможной встрече российского и американского лидеров в Будапеште.

Хиппер уточнила, что это касается и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В свою очередь, другой представитель ЕК Олоф Джилл сообщил, что Еврокомиссия поддержит проведение нового саммита России и США в Будапеште, если он будет способствовать достижению «долгосрочного и справедливого мира в Украине». При этом он подчеркнул, что это не исключает введения новых санкций против России.

Евросоюз впервые ввел санкции в отношении Путина 25 февраля 2022 года – на следующий день после начала российской военной агрессии против Украины. В тот же день в санкционный список был включен и Лавров. Президент России также находится под санкциями США, Канады, Великобритании и ряда других стран. Ограничительные меры, введенные ЕС в отношении Путина и Лаврова, предусматривают, в частности, заморозку их активов на территории союза.

