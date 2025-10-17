Али Нагиев на совещании глав спецслужб

16 октября в городе Самарканде (Узбекистан) состоялось 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. В мероприятии принял участие начальник Службы Государственной Безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев.

Как сообщили в пресс-службе СГБ, основной темой заседания стало совместное противодействие путем объединения усилий международному терроризму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, киберпреступности, ситуациям, создающим угрозу информационной безопасности, экстремизму и радикализму, а также другим негативным проявлениям, вызванным перечисленными на пространстве СНГ.

На мероприятии также состоялось подробное обсуждение предстоящих планов и задач для надежного обеспечения безопасности государств СНГ.