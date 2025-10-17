США и Украина создали аналог «Шахеда»

Американская компания Auterion представила дальнобойный дрон Artemis ALM‑20, созданный в сотрудничестве с Украиной под патронатом подразделения оборонных инноваций Министерства войны США, передает The Moscow Times.

Беспилотник способен нести 40 кг взрывчатки и поражать цели на расстоянии до 1600 км. Он оснащен бортовым компьютером Skynode N и системой визуальной навигации на основе искусственного интеллекта. В компании сообщили, что технология позволяет аппарату ориентироваться на местности и поражать цели с высокой точностью даже при сбоях GPS.

Партнером Auterion в проекте выступает украинский производитель, название которого не раскрывается из соображений безопасности.

По конструкции Artemis напоминает иранский ударный дрон «Шахед». Испытания беспилотника прошли в Украине и включали запуск с земли, навигацию при потере GPS, дальние перелеты и поражение целей. После успешных тестов система также была предложена вооруженным силам союзных стран. Производственные линии уже создаются в США, Украине и Германии.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер заявил, что «автономность на основе программного обеспечения меняет природу сдерживания». По его словам, Artemis разработан для массового производства и быстрого развертывания, что позволит создавать масштабные и устойчивые автономные ударные системы.

Auterion использует открытую архитектуру и проверенное в бою программное обеспечение, что обеспечивает адаптивность и интеграцию новых систем в единую оборонную сеть. В компании подчеркнули, что Artemis представляет собой «не черный ящик, а масштабируемую платформу», которую можно развивать с учетом поставленных задач.

Аналитики украинского проекта Defence Express назвали новый беспилотник «феноменальным». «Речь идет о массовом серийном автономном дальнобойном дроне, эффективность которого уже доказана во время реальных ударов по России», — отметили они. По данным проекта, в марте текущего года боевое испытание меньших аналогов Artemis проводила 12-я бригада специального назначения «Азов».