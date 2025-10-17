Трамп надеется на арабов

Президент США Дональд Трамп ожидает скорейшего расширения «Авраамовых соглашений» между Израилем и арабскими странами. Об этом глава Белого дома сказал в интервью, транслировавшемся на канале Fox Business Network.

Американский лидер выразил надежду на то, что Саудовская Аравия присоединится к «Авраамовым соглашениям» и пойдет на нормализацию отношений с Израилем.

«Я надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится, и надеюсь, что другие страны тоже», - сказал Трамп.

Он уверен, что другие страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям» сразу же, как только на такой шаг пойдет Эр-Рияд.

Стоит отметить, что недавно источник в Эр-Рияде предположил, что нормализация отношений с Израилем является нереализуемой при правительстве Биньямина Нетаньяху, пишет Mignews. «Но это может произойти до конца октября 2026 года, то есть более чем через год, если будет сформировано новое правительство, которое примет решение о создании двух государств и положит конец кризису на Ближнем Востоке раз и навсегда», - утверждает источник.

По его словам, нормализация обязательно состоится, если будут выполнены условия в отношении «палестинского государства».