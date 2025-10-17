USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Да будет свет

видео
16:35 1141

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева о подключении освобожденных территорий к энергетической системе Азербайджана и их скорейшем обеспечении электроэнергией в Физулинском районе, как и во всех других освобожденных районах, были проведены масштабные работы.

Компания «Азерэнержи» проложила линию электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 51 км от подстанции «Имишли» до подстанции «Шукюрбейли» в Физули. Подстанция «Шукюрбейли» была расширена и полностью перестроена в качестве узловой подстанции. Оттуда была проложена двухцепная линия электропередачи напряжением 110 кВ до города Физули, а за несколько месяцев в городе была построена цифровая подстанция 110/35/10 кВ.

14 июня 2021 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанций «Физули» и «Шукюрбейли». Сегодня, в день города Физули, уже 5 лет здесь горит азербайджанский свет.

Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 2993
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 3358
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
17:57 850
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 2470
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
17:04 1476
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 6246
Каштаны до добра не довели
Каштаны до добра не довели из зала суда
16:41 1971
Али Нагиев на совещании глав спецслужб
Али Нагиев на совещании глав спецслужб фото
15:35 2431
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 4209
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 4372
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
13:52 1543

ЭТО ВАЖНО

Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 2993
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 3358
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
17:57 850
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 2470
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
17:04 1476
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 6246
Каштаны до добра не довели
Каштаны до добра не довели из зала суда
16:41 1971
Али Нагиев на совещании глав спецслужб
Али Нагиев на совещании глав спецслужб фото
15:35 2431
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 4209
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 4372
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
13:52 1543
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться