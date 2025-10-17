Да будет свет

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева о подключении освобожденных территорий к энергетической системе Азербайджана и их скорейшем обеспечении электроэнергией в Физулинском районе, как и во всех других освобожденных районах, были проведены масштабные работы.

Компания «Азерэнержи» проложила линию электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 51 км от подстанции «Имишли» до подстанции «Шукюрбейли» в Физули. Подстанция «Шукюрбейли» была расширена и полностью перестроена в качестве узловой подстанции. Оттуда была проложена двухцепная линия электропередачи напряжением 110 кВ до города Физули, а за несколько месяцев в городе была построена цифровая подстанция 110/35/10 кВ.

14 июня 2021 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанций «Физули» и «Шукюрбейли». Сегодня, в день города Физули, уже 5 лет здесь горит азербайджанский свет.