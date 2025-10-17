Каштаны до добра не довели

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, по делу проходят 11 потерпевших, большинство из них являются сотрудниками Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям. Среди обманутых оказался и бывший заместитель начальника этой службы генерал-майор Рауль Зейналов (ранее занимал должность заместителя начальника Службы спасения особого риска МЧС, в настоящее время не работает в госструктурах, по имеющимся данным, занимается бизнесом — ред.).

По версии следствия, Аяз Байрамов, зная о хороших материальных возможностях генерала, решил обманным путем завладеть его деньгами, предложив вложиться в совместный бизнес — оптовую торговлю сушеными фруктами. Он убедил генерала в том, что является уроженцем Габалинского района, где выращивают орехи, фундук и каштаны, и что с детства знаком с этой сферой. Байрамов рассказывал, будто закупает каштаны в соседних селах Габалы, хранит их в доме родителей и затем продает по более высокой цене в праздничные дни. Он уверял, что торговля каштанами приносит хороший доход даже при небольших вложениях, однако для выхода на более крупные объемы требуется значительный капитал.

По его словам, интерес к этой сфере со стороны других предпринимателей невелик, поэтому при достаточных инвестициях можно занять монопольное положение на рынке. Байрамов заявил, что для полного контроля над рынком каштанов в Баку ему необходимо 3 миллиона манатов, а для первоначального входа на рынок — около 1,5 миллиона манатов. Он обещал, что за год, используя полученные средства, сможет установить доминирующее положение на рынке и за счет прибыли вернуть вложенные деньги. Аферист также уверял, что после выхода на рынок воспользуется государственными льготами и субсидиями в аграрной сфере, а налоги будет платить через компании родственников, проживающих в Габале. Все эти обещания оказались ложью.

Генерал Байрамову поверил. И подсчитал, что, продав часть имущества и собрав имеющиеся у себя и родственников средства, сможет в течение года передать Байрамову около 1 миллиона манатов. На эти деньги капитан Байрамов начал закупать каштаны в Габалинском, Балакенском и Загатальском районах и доставлять их в Баку. Продукция привозилась грузовиками и распределялась по магазинам на оптовом рынке «Мейвяли». Однако через некоторое время их «совместный бизнес» обанкротился. После убытков и потери товара отношения между Байрамовым и Зейналовым испортились. Генерал, не сумев «отбить» переданные 1 миллион манатов, обратился с жалобой в прокуратуру, обвинив капитана в мошенничестве.

Еще одним потерпевшим по делу оказался подполковник Ясин Мурадов, ранее занимавший должность начальника отдела в том же министерстве, где служил Аяз Байрамов. Следствие установило, что, помимо генерала Зейналова, Байрамов вел дела и с Мурадовым. Тот передал ему более 200 тысяч манатов, также рассчитывая на прибыль от торговли каштанами.

Среди обманутых также оказался бывший старший лейтенант того же ведомства Тогрул Кязымзаде. Он рассказал, что капитан, проживавший в казарме, внезапно разбогател, купил себе дом и автомобиль: «Все знали, что он работает с Раулем Зейналовым. Потом он предложил и мне поучаствовать. Сказал, что какая бы сумма ни была вложена, десять процентов прибыли от продажи каштанов будут моими. В первый раз я дал 77 тысяч манатов. Каждый раз за деньгами он приезжал на дорогих машинах. Но я знал, что эти машины принадлежат Раулю Зейналову. Потом он внезапно исчез. Позже позвонил и сказал, что из-за сильного дождя товар испортился. Всего я отдал ему 145 тысяч манатов, а он вернул только 60 тысяч».

Обвиняемый Аяз Байрамов в свою очередь заявил, что потерпевший лжет и что за всем стоит генерал Зейналов: «Он говорит по сценарию Рауля Зейналова. Они решили свалить все на меня. Мы вместе неплохо заработали, но потом дела пошли плохо, и бизнес рухнул. Получается, они давали деньги под проценты. Все, что я получил от Тогрула, я вернул».

Еще одна потерпевшая, Джамиля Сеидова, рассказала, что знает обвиняемого с детства и неоднократно давала ему деньги в долг, которые он раньше всегда возвращал с прибылью: «Меня обмануло то, что он казался состоятельным человеком. Ездил на дорогих машинах. Однажды открыл багажник, и я увидела там крупную сумму наличных. Он представлялся человеком, контролирующим рынок каштанов в стране. Говорил, что все это деньги генералов и полковников и что скоро станет миллионером. Я даже продала машину сына и дала ему еще 120 тысяч манатов. Позже узнала, что он многим задолжал».

Капитан Байрамов отрицал, что занимался с Сеидовой торговлей каштанами, заявив, что просто занимал у нее деньги под проценты.

Судебное разбирательство продолжится 29 октября.

Отметим, что Аяз Байрамов обвиняется по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) УК Азербайджана. В случае, если ущерб потерпевшим не будет возмещен, обвиняемому грозит до 14 лет лишения свободы.