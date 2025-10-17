Рецепт дружбы от Трампа

США смогут выстроить конструктивные отношения с Китаем, однако для этого необходимо заключить справедливое торговое соглашение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем. Я отлично с ним (председателем КНР Си Цзиньпином) лажу. Он очень сильный лидер, удивительный человек… Его жизнь – это удивительная история. Это история для замечательного фильма. Я думаю, что мы поладим с Китаем, но мы должны заключить честную сделку. Она должна быть справедливой»,– отметил глава государства.

Он также обвинил Пекин в том, что тот обманывает Вашингтон. Трамп полагает, что 37-й президент Ричард Никсон «позволил этому случиться».

Американский лидер подтвердил, что намерен провести двустороннюю встречу с Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Южной Корее в конце октября — начале ноября.

«Мы встретимся через пару недель. Мы встретимся в Южной Корее с председателем (КНР) Си (Цзиньпином) и другими людьми… У нас запланированы отдельные встречи», — пояснил глава Белого дома.

9 октября Министерство коммерции Китая опубликовало два документа, касающихся ужесточения экспортного контроля на редкоземельные металлы и технологии, связанные с их производством. На следующий день Трамп объявил, что США с 1 ноября или ранее повысят пошлины на китайские товары на 100% и введут ограничения на экспорт программного обеспечения. Он также допустил введение дополнительных мер, включая запрет на поставки в КНР ряда товаров, прежде всего комплектующих для авиационной техники. Кроме того, президент США не исключил возможности отмены встречи с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. В случае реализации всех мер совокупные тарифы США на китайскую продукцию могут достичь 130%.