Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Рецепт дружбы от Трампа

17:05

США смогут выстроить конструктивные отношения с Китаем, однако для этого необходимо заключить справедливое торговое соглашение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем. Я отлично с ним (председателем КНР Си Цзиньпином) лажу. Он очень сильный лидер, удивительный человек… Его жизнь – это удивительная история. Это история для замечательного фильма. Я думаю, что мы поладим с Китаем, но мы должны заключить честную сделку. Она должна быть справедливой»,– отметил глава государства.

Он также обвинил Пекин в том, что тот обманывает Вашингтон. Трамп полагает, что 37-й президент Ричард Никсон «позволил этому случиться».

Американский лидер подтвердил, что намерен провести двустороннюю встречу с Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Южной Корее в конце октября — начале ноября.

«Мы встретимся через пару недель. Мы встретимся в Южной Корее с председателем (КНР) Си (Цзиньпином) и другими людьми… У нас запланированы отдельные встречи», — пояснил глава Белого дома.

9 октября Министерство коммерции Китая опубликовало два документа, касающихся ужесточения экспортного контроля на редкоземельные металлы и технологии, связанные с их производством. На следующий день Трамп объявил, что США с 1 ноября или ранее повысят пошлины на китайские товары на 100% и введут ограничения на экспорт программного обеспечения. Он также допустил введение дополнительных мер, включая запрет на поставки в КНР ряда товаров, прежде всего комплектующих для авиационной техники. Кроме того, президент США не исключил возможности отмены встречи с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. В случае реализации всех мер совокупные тарифы США на китайскую продукцию могут достичь 130%.

Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 3000
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 3363
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
17:57 851
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 2476
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
17:04 1478
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 6251
Каштаны до добра не довели
Каштаны до добра не довели из зала суда
16:41 1976
Али Нагиев на совещании глав спецслужб
Али Нагиев на совещании глав спецслужб фото
15:35 2432
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 4209
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 4373
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
Западно-Каспийский университет: в ногу с ведущими вузами мира
13:52 1544

